Petronijević: Dodik je napravio još jedan državnički potez

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik je dobrovoljnim odlaskom u Sud BiH napravio još jedan u nizu državničkih poteza, izjavio je to Srni njegov advokat Goran Petronijević.

- Ovo je potez koji je pokazao onom dijelu političkog Sarajeva koje je nepomirljivo, netolerantno, koje nije za dijalog, dogovor, kako se, u stvari, treba ponašati - naglasio je Petronijević.

On ukazuje da ukidanje pritvora i potjernice Dodiku treba tumačiti kao prvi korak u deeskalaciji ustavno-pravne i političke krize u BiH.

"Nepromišljena reakcija"

Petronijević ističe "da je, sa krivično-pravnog aspekta, ova odluka normalna u sudskoj praksi, te je nepromišljena reakcija jednog dijela sarajevskih medija koji napadaju Sud i Tužilaštvo BiH, ali i reakcija jednog dijela opozicije u RS koja napada Dodika".

- Ovo su apsolutno nepromišljeni potezi. I sa jedne i sa druge strane bi trebalo da stave prst na čelo i da se upitaju da li je to što rade i govore u interesu zajedničkog života, u interesu BiH, u interesu RS ili nije - poručio je Petronijević.

On objašnjava "da se događaj u vezi sa ukidanjem pritvora i potjernice koje je Sud BiH izdao za predsjednikom Srpske povodom optužbi i pokrenute istrage za, kako je navedeno, rušenje ustavnog poretka, može procesno i krivično-pravno posmatrati kao potpuno uobičajena procesna situacija u kojoj lice koje nije dostupno određenom sudskom organu dobija potrebu i obavezu da se javi sa prijetnjom pritvora".

- Onog trenutka kada se lice javi sudu, tog trenutka prestaju razlozi za trajanjem ili određivanjem daljeg pritvora i takva mera se ukida. To je uobičajena situacija krivično-pravno i procesno apsolutno nema nikakvih neuobičajenih stvari, kako se u jednom dijelu javnosti želi predstaviti - kaže Petronijević.

Deeskalacija situacije

On napominje "da se, posmatrano sa šireg apsekta, radi o situaciji pripremljenoj u pravcu deeskalacije situacije u BiH".

- Sigurno je da je ta situacija bila pripremljena, a bila je pripremljena isključivo u pravcu deeskalacije problema, napetosti i krize u koju je BiH upala nepromišljenim procesuiranjem i prihvatanjem odluka osobe koja nije visoki predstavnik, a koja se u BiH od jednog dijela tretira visokim predstavnikom - kaže Petronijević.