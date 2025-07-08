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NAKON VRUĆINA

Video / Jako nevrijeme pogodilo Sarajevo

Kiša je praćena jakim naletima vjetra, kao i grmljavinom

Nevrijeme u Sarajevu. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

8.7.2025

Nakon izuzetno visokih temperatura i sušnog juna, Sarajevo je konačno okupano kišom.

Međutim, kiša je praćena jakim naletima vjetra, kao i grmljavinom, a video snimak koji smo zabilježili najbolje prikazuje jačinu nevremena.

Federalni hidrometeorološki zavod za danas je najavio umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U većem dijelu zemlje sa pljuskovima i grmljavinom.


U sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje i gradom. U istočnim područjima Bosne povremeno jaki udari juga. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 32 stepena.

# NEVRIJEME
# KIŠA
# SARAJEVO
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