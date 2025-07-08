Video / Jako nevrijeme pogodilo Sarajevo

Nakon izuzetno visokih temperatura i sušnog juna, Sarajevo je konačno okupano kišom. Međutim, kiša je praćena jakim naletima vjetra, kao i grmljavinom, a video snimak koji smo zabilježili najbolje prikazuje jačinu nevremena.

Federalni hidrometeorološki zavod za danas je najavio umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U većem dijelu zemlje sa pljuskovima i grmljavinom.