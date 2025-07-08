Video / Jako nevrijeme pogodilo Sarajevo

Nakon izuzetno visokih temperatura i sušnog juna, Sarajevo je konačno okupano kišom.
Međutim, kiša je praćena jakim naletima vjetra, kao i grmljavinom, a video snimak koji smo zabilježili najbolje prikazuje jačinu nevremena.
NAKON VRUĆINA
Kiša je praćena jakim naletima vjetra, kao i grmljavinom
Nevrijeme u Sarajevu. E. Trako / Avaz
Nakon izuzetno visokih temperatura i sušnog juna, Sarajevo je konačno okupano kišom.
Međutim, kiša je praćena jakim naletima vjetra, kao i grmljavinom, a video snimak koji smo zabilježili najbolje prikazuje jačinu nevremena.
Federalni hidrometeorološki zavod za danas je najavio umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U većem dijelu zemlje sa pljuskovima i grmljavinom.
U sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje i gradom. U istočnim područjima Bosne povremeno jaki udari juga. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 32 stepena.
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