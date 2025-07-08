Stanari ulice Radenka Abazovića: Trideset sati bez vode

Stanari ulice Radenka Abazovića br.14 u Sarajevu već mjesec i po muku muče sa isporukom vode, ali situacija je eskalirala prije dva dana kada je voda potpuno nestala, i to bez najave i bez ikakvog objašnjenja. Među pogođenima je i gospođa Nina Nikolić koja se obratila portalu Avaza, ogorčena zbog nedostatka vode - U našoj ulici problem sa vodosnadbjevanjem traje odprilike mjesec i po dana. Dobili smo informaciju da se radi o rekonstrukciji cjevovoda, i to je uredu, niko od stanara nije regovao iako smo znali po 12h da budemo bez vode. Problem se pojavio prije dva i po dana, kada je bez ikakve najave nestalo vode, kaže Nina Nikolić.



Ulica Radenka Abazovića br 14 bez vode . Avaz Ulica Radenka Abazovića br 14 bez vode . Avaz

Kako tvrdi, objekat obližnje pekare su već priključeni na vodu, dok se u njenoj kući, kao i u donjoj etaži u kojoj živi žena sa troje djece i staricom od 80 godina, voda nije vratila. -Jučer ujutro kapi vode nisam imala, zvala sam ViK gdje su mi rekli da će kvar biti otklonjen do 19h, što se nije desilo. Poslije su me uputili na firmu koja je izvođač radova, gdje sam od te iste firme dobila informaciju da su njihovi radnici na terenu i da su priključili vodu obližnjoj pekari, a mi ostali nismo dobili vode- kaže Nikolić.



Nina Nikolić: Ogorčena zbog nenajavljenog prekida vode . Avaz Nina Nikolić: Ogorčena zbog nenajavljenog prekida vode . Avaz