RS izdvaja dodatnih 22 miliona eura za lobiranje u SAD

Za namjene angažovanja ekspertskih i lobističkih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi se bosanskohercegovački entitet Republika Srpska "bolje pozicionirala" kod nove američke administracije, bit će iskorišteno više od 22 miliona evra.

Ovo se navodi se u odgovoru Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS na upit Radija Slobodna Evropa (RSE) o tome koliko novca je predviđeno za lobiranje u SAD, nakon što je Narodna skupština RS 3. jula usvojila rebalans budžeta, koji predviđa povećanje novca ovom Ministarstvu.

Umjesto dosadašnjih 11,6 miliona maraka, kako je prvobitno bilo određeno, ministarstvo je dobilo 54,9 miliona maraka, što je uvećanje za oko 43 miliona maraka (oko 22 miliona eura).

Viđenje situacije u BiH

Vlasti RS od ranije već lobiraju u inostranstvu, ali uprkos tim naporima, većina entitetskog rukovodstva, na čelu sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom, te članovima njegove porodice je završilo na "crnoj listi" Ministarstva finansija Sjedinjenih Država, ali i na listama sankcija nekoliko evropskih zemalja.

U Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS ističu kako je novac povećan, jer žele da predstave "svoje viđenje situacije u BiH".

Stavke na koje će se najviše potrošiti su predstavništva RS u inostranstvu, i plaćanje stručnih usluga.

- Povećanje izdvajanja za predstavništva Republike Srpske u inostranstvu djelimično prati promjenu pristupa prema saradnji sa SAD ali je namijenjen i za finansiranje drugih, nepovezanih, aktivnosti koje imaju za cilj jačanje privredne saradnje, saradnje sa dijasporom, te podrške organizaciji i učešću na privrednim forumima u zemljama sjedišta - navodi se u odgovoru za RSE.

Milorad Dodik, predsjednik RS, Željka Cvijanović, članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine, entitetski premijer i predsjednik parlamenta, Radovan Višković i Nenad Stevandić, od ranije su na listama sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija.

Tu je još nekoliko entitetskih zvaničnika, kao i Dodikovi sin i kćerka, Igor i Gorica.

Narušavanje legitimiteta

Na listi sankcija su zbog antidejtonskog djelovanja ili korupcije.

Dodik i Cvijanović su od 2022. na listi sankcija Velike Britanije, zbog pokušaja da naruše legitimitet BiH.

EU je ranije pokušala uvesti sankcije Dodiku, ali je to propalo zbog protivljenja Mađarske.

Njemačka i Austrija su prije nekoliko mjeseci zabranile ulazak u zemlju Dodiku, Viškoviću i Stevandiću, te je naređeno zamrzavanje njihove imovine ukoliko je posjeduju u tim državama.

Isti dan kada su uvedene sankcije, Vlada RS je proglasila nepoželjnom njemačku ministarku za Evropu i klimu, Anu Lirman (Anna Lührmann).

Ministarka, koja je tada bila u posjeti Banjaluci, izjavila je da su "Dodikovi predstavnici njoj i njenoj delegaciji prijetili nasiljem".