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MINISTAR FINANSIJA

Amidžić: Vijeće ministara ne funkcioniše

Kaže i da ne postoji politički konsenzus za imenovanje novog ministra sigurnosti

Srđan Amidžić. Fena

Dž. R.

10.7.2025

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine (BiH) Srđan Amidžić komentirao je trenutnu političku situaciju i ocijenio da je funkcionisanje Vijeća ministara loše, jer za funkcionisanje, kako je rekao, treba imati partnera.

- Mi prekoputa sebe imamo nešto što se zove Trojka i to su ljudi koji su raštrkani, koji nemaju jasno definisane političke ciljeve i jedino ih okupi akcija koja je na štetu ljudi koji žive u Republici Srpskoj. Jedinstveni su samo kada je njihov nacionalni interes u pitanju, ali u drugim bitnim stvarima oni i ne dolaze na sjednice Vijeća ministara -  rekao je Amidžić u svom gostovanju na ATV-u.

Kaže i da ne postoji politički konsenzus za imenovanje novog ministra sigurnosti te naglašava da nikada ne bi sebi dozvolio da bude prijedlog bošnjačkih političkih partija kao Nebojša Vukanović.

Komentarišući navode da je delegat PDP-a u Domu naroda Nenad Vuković, predložio članu Kolegija Predstavničkog doma Darku Babalju da podnese inicijativu za smjenu Marinka Čavare, Amidžić kaže da Vuković nikada nije predložio bilo šta u vezi sa kvalitetom života ljudi u Republici Srpskoj i FBiH.

Amidžić je rekao da, osim u Federaciji BiH (FBiH), na ukidanje pritvora Dodiku, Stevandiću i Amidžiću burne reakcije dolaze i od dijela ljudi u Republici Srpskoj, što prema njegovom mišljenju pokazuje da su sinhronizovani.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# SRĐAN AMIDŽIĆ
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