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'PRIJATAN RAZGOVOR'

Dodik ugostio premijera Srbije: O čemu su razgovarali?

Prijatan razgovor o mnogim pitanjima u vezi s našim narodom – poručio je Dodik

Dodik s Macutom. X

D. H.

10.7.2025

"Ugostio sam dragog gosta, premijera Srbije Đuru Macuta", objavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na društvenoj mreži X.

– Prijatan razgovor o mnogim pitanjima u vezi s našim narodom – poručio je Dodik.

# SRBIJA
# MILORAD DODIK
# ĐURO MACUT
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