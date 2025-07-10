Dodik ugostio premijera Srbije: O čemu su razgovarali?

"Ugostio sam dragog gosta, premijera Srbije Đuru Macuta", objavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na društvenoj mreži X.
– Prijatan razgovor o mnogim pitanjima u vezi s našim narodom – poručio je Dodik.
'PRIJATAN RAZGOVOR'
Prijatan razgovor o mnogim pitanjima u vezi s našim narodom – poručio je Dodik
Dodik s Macutom. X
"Ugostio sam dragog gosta, premijera Srbije Đuru Macuta", objavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na društvenoj mreži X.
– Prijatan razgovor o mnogim pitanjima u vezi s našim narodom – poručio je Dodik.
PRAŠINA SE NE STIŠAVA