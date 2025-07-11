Emina Ahmetović za "Dnevni avaz": Sahranila sam oca i brata

Mnoge porodice su ostale bez svojih članova, majke bez sinova i muževa, mnoge sestre bez braće, a kćerke bez očeva. Za “Dnevni avaz” Emina Ahmetović je ispričala svoju tužnu priču, sudbinu koja joj se desila padom Srebrenice i bol koju je osjetila sa svega 12 godina.

- Izgubila sam oca i to sa svega 12 godina. Brata Edina koji imao 18 godina, amidže i amidžiće – započela je Ahmetović svoju priču.

Kaže i to da je bila u Švedskoj kada su joj javili da su pronašli ostatke njenog brata, ističe da je to bila druga dženaza u Srebrenici, na samom početku.

- Lakše je, mnogo je lakše kad znate gdje vam je porodica ukopana. Imate gdje doći, isplakati se ako ništa – kazala je Ahmetović.

Dodaje i da je teško, iz razloga što nije ovdje stalno, pa kada dođe na jedan dan, bude teže.

- Mi se svi okupimo, ali opet fali. Prazno je. Nema njih. Loše nam je i teško nam je svima – ispričala je Ahmetović.