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LJETNI DOGAĐAJ

Završena 5. bosanskokrupska Una regata

Rijeka Una još jednom je pokazala svoju moć da okupi ljude, spoji generacije i stvori uspomene koje će se dugo pamtiti, istakli su organizatori

Peta bosanskokrupska Una regata. FENA

FENA

13.7.2025

Peta bosanskokrupska Una regata uspješno je privedena kraju, još jednom potvrđujući status jednog od najljepših ljetnih događaja u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Rijeka Una, simbol prirodne ljepote i snage zajedništva, okupila je ove godine od najmlađih do najiskusnijih zaljubljenika u vodene avanture.

Start regate, u kojoj je bilo 90 čamaca, označen je u 12 sati iz Salihovca, nakon čega su učesnici napravili pauzu u slikovitom kanjonu Une, uživajući u hladu, kupanju i druženju. Regata je nastavila prema Bosanskoj Krupi, gdje je oko 17 sati stigla na Veliku Adu. Tamo je za sve učesnike priređena zajednička večera.

- Rijeka Una još jednom je pokazala svoju moć da okupi ljude, spoji generacije i stvori uspomene koje će se dugo pamtiti - istakli su organizatori.

Manifestaciju su organizovali Grad Bosanska Krupa i JU „Kulturno-sportski centar“, uz podršku sponzora.

- Svake godine regata raste – po broju učesnika, po energiji koju donosi i po važnosti koju ima za naš grad. Ovo je događaj koji promoviše prirodne ljepote, ali i zajedništvo i turizam u Bosanskoj Krupi - poručili su organizatori.

Tokom cijelog dana na rijeci Uni su se mogli vidjeti osmijesi, čuti smijeh i osjetiti istinski duh ljeta. Upravo taj spoj prirode, ljudi i rijeke čini bosanskokrupsku regatu posebnom i voljenom manifestacijom, koja iz godine u godinu privlači sve više posjetilaca.

- Ovo je više od sportskog ili turističkog događaja, ovo je praznik Une i svih nas koji je volimo - kazao je jedan od učesnika.

# REGATA
# UNA
# BOSANSKOKRUPSAK UNA
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