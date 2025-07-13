Završena 5. bosanskokrupska Una regata

Peta bosanskokrupska Una regata uspješno je privedena kraju, još jednom potvrđujući status jednog od najljepših ljetnih događaja u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Rijeka Una, simbol prirodne ljepote i snage zajedništva, okupila je ove godine od najmlađih do najiskusnijih zaljubljenika u vodene avanture.

Start regate, u kojoj je bilo 90 čamaca, označen je u 12 sati iz Salihovca, nakon čega su učesnici napravili pauzu u slikovitom kanjonu Une, uživajući u hladu, kupanju i druženju. Regata je nastavila prema Bosanskoj Krupi, gdje je oko 17 sati stigla na Veliku Adu. Tamo je za sve učesnike priređena zajednička večera.

- Rijeka Una još jednom je pokazala svoju moć da okupi ljude, spoji generacije i stvori uspomene koje će se dugo pamtiti - istakli su organizatori.

Manifestaciju su organizovali Grad Bosanska Krupa i JU „Kulturno-sportski centar“, uz podršku sponzora.

- Svake godine regata raste – po broju učesnika, po energiji koju donosi i po važnosti koju ima za naš grad. Ovo je događaj koji promoviše prirodne ljepote, ali i zajedništvo i turizam u Bosanskoj Krupi - poručili su organizatori.

Tokom cijelog dana na rijeci Uni su se mogli vidjeti osmijesi, čuti smijeh i osjetiti istinski duh ljeta. Upravo taj spoj prirode, ljudi i rijeke čini bosanskokrupsku regatu posebnom i voljenom manifestacijom, koja iz godine u godinu privlači sve više posjetilaca.

- Ovo je više od sportskog ili turističkog događaja, ovo je praznik Une i svih nas koji je volimo - kazao je jedan od učesnika.