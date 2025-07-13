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NAJDUŽE ŠEST MJESECI

Jovica Radulović imenovan za vršioca dužnosti predsjednika SDS-a

Prema Statutu SDS-a, funkciju vršioca dužnosti predsjednika, do izbora novog lidera

Jovica Radulović. Platforma X

E. A.

13.7.2025

Predsjednik Glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović imenovan je za vršioca dužnosti predsjednika stranke, nakon što je Milan Miličević podnio neopozivu ostavku na tu funkciju.

Prema Statutu SDS-a, funkciju vršioca dužnosti predsjednika, do izbora novog lidera, obavlja predsjednik Glavnog odbora stranke. Ova funkcija se može obavljati najduže šest mjeseci, uz mogućnost produženja na još šest mjeseci, uz odluku Skupštine SDS-a.

Milan Miličević je ranije obavljao dužnost predsjednika SDS-a i gradonačelnika Teslića. Njegova ostavka dolazi nakon dužeg perioda unutarstranačkih neslaganja i pritisaka u vezi s rukovođenjem strankom.

# SDS
# JOVICA RADULOVIĆ
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