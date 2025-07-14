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OPOZVAO OSTAVKU

Darko Ćulum: Vratio sam se na poziciju direktora u SIPA-u

Inače, Ćulum je ostavku podnio prije gotovo tri mjeseca i vratio se u MUP RS gdje je trebao obavljati savjetničku poziciju direktora policije RS

Darko Ćulum. SRNA

Piše: Evelin Trako

14.7.2025

Darko Ćulum opozvao je ostavku i vratio se jutros na posao u SIPA-u, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Ovu informaciju za portal „Avaza“ potvrdio nam je Ćulum.

- Vratio sam se na poziciju direktora u SIPA-u - kazao je kratko za "Avaz". 

Inače, Ćulum je ostavku podnio prije gotovo tri mjeseca i vratio se u MUP RS gdje je trebao obavljati savjetničku poziciju direktora policije RS Siniše Kostreševića.

Vijeće ministara BiH je odbijalo prihvatiti ostavku Ćuluma, što je njega faktički pro forme ostavilo na poziciji u SIPA-i.

# DARKO ĆULUM
# SIPA
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