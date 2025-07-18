Bilbordi širom BiH: "Draga dijasporo, vratite se"

Na više lokacija širom Bosne i Hercegovine postavljeni su bilbordi s porukom: "Draga dijasporo, vratite se da zajedno gradimo domovinu". Poruke su istaknute na graničnim prijelazima, u gradovima i duž frekventnih saobraćajnica, uključujući Bijeljinu, Bihać, Banju Luku, Brčko i druge dijelove zemlje.

Ova akcija dio je kampanje pod nazivom "Vrati se kući", koju provodi Udruženje Pokret Snaga domovine, s ciljem da potakne povratak građana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu.

- Bosna i Hercegovina već godinama bilježi odljev stanovništva, a vrijeme je da taj trend zaustavimo. Iako imamo određene povratke u posljednje vrijeme, njihov broj je još uvijek premali. Cilj kampanje je podstaći ljude na razmišljanje i konačnu odluku o povratku i životu u domovini - poručuju iz Pokreta Snaga domovine.

Predsjednik Udruženja Ahmed Husagić navodi da životni standard u Bosni i Hercegovini postepeno raste, a dodatni podsticaji dolaze kroz projekte Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, koji olakšavaju povratak putem podrške za pokretanje vlastitog biznisa.

- Mjere poput povećanja minimalne plate i smanjenja poreza doprinose poboljšanju životnog standarda. Razlozi koji su ljude tjerali iz zemlje, poput nesigurnosti egzistencije, polako nestaju. Takođe, životni standard u zapadnim zemljama, u koje se većina iselila, nije kao prije deset ili petnaest godina, što dodatno mijenja perspektivu naših građana. Pozivamo svakoga da razmotri svoje uslove života u inostranstvu i mogućnosti povratka te donese najbolju odluku za sebe - navode iz Pokreta.

Potpredsjednica Pokreta Snaga domovine Anja Kresojević podsjeća da je politička nestabilnost godinama utjecala na percepciju povratka, ali se sigurnost u pojedinim zapadnim zemljama također mijenja.

- Iako direktno ne utiče na kampanju, važno je da bh. dijaspora ima aktivnu ulogu u političkom životu naše zemlje. Sljedeće godine su Opšti izbori u BiH i sada je pravo vrijeme da se pripreme za njih – da se provjeri validnost dokumenata i omogući glasanje svim našim građanima u inostranstvu. Iskoristite svoj boravak u BiH i za to - poručuje Kresojević.