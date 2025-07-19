Preminuo doajen bh. pozorišne scene Josip Pejaković

Legendarni bh. glumac, dramski pisac i doajen bh. pozorišne scene Josip Pejaković preminuo je sinoć u 77. godini života.

Ovu informaciju za portal "Avaza" potvrdila nam je Maja Salkić, koja je do prije par dana bila direktorica Sarajevskog ratnog teatra (SARTR).

- Da, sinoć je preminuo - kratko je kazala Salkić.

Također, ovu informaciju nam je potvrdio i Sanjin Mulaomerović iz Narodnog pozorišta Sarajevo.

Na društvenim mrežama od njega se opraštaju prijatelji emotivnim porukama.

- Večeras nas je u u 77. godini života napustio veliki, ogromni, najveći Bosanac, Josip Pejaković. Bio je veliki glumac, pisac, pjevač. Otišao je velikan, ljudina i čovjek. Obilježio je jedno lijepo vrijeme naših života. Najveći borac jedine nam države Bosne i Hercegovine. Veliki si bio Josipe Pejakoviću. Neka ti je vječna slava i hvala i lahka ti zemlja bosanska. Hvala ti za sve. Ostaje velika praznina. Porodici želimo iskreno saučešće – navodi se na stranici BH. fudbal.