U 77. GODINI

Preminuo doajen bh. pozorišne scene Josip Pejaković

Na društvenim mrežama od njega se opraštaju prijatelji emotivnim porukama

Josip Pejaković. Facebook

A. O.

19.7.2025

Legendarni bh. glumac, dramski pisac i doajen bh. pozorišne scene Josip Pejaković preminuo je sinoć u 77. godini života.

Ovu informaciju za portal "Avaza" potvrdila nam je Maja Salkić, koja je do prije par dana bila direktorica Sarajevskog ratnog teatra (SARTR).

- Da, sinoć je preminuo - kratko je kazala Salkić. 

Također, ovu informaciju nam je potvrdio i Sanjin Mulaomerović iz Narodnog pozorišta Sarajevo. 

Na društvenim mrežama od njega se opraštaju prijatelji emotivnim porukama. 

- Večeras nas je u u 77. godini života napustio veliki, ogromni, najveći Bosanac, Josip Pejaković. Bio je veliki glumac, pisac, pjevač. Otišao je velikan, ljudina i čovjek. Obilježio je jedno lijepo vrijeme naših života. Najveći borac jedine nam države Bosne i Hercegovine. Veliki si bio Josipe Pejakoviću. Neka ti je vječna slava i hvala i lahka ti zemlja bosanska. Hvala ti za sve. Ostaje velika praznina. Porodici želimo iskreno saučešće – navodi se na stranici BH. fudbal. 

Josip Pejaković rođen je 5. marta 1948. u Travniku. Diplomirao je glumu u Sarajevu u klasi Kaće Dorić i Josipa Lešića, premijerno ulazeći u uloge u dramama „Tri sestre“ (Tuzenbah) i „Koncert u jajetu Arabala“ (Filtos).

Bio je angažovan u Narodnom pozorištu Sarajevo od 1970. do 2013. godine, gdje je ostvario više od 50 premijernih uloga. 

Jedan je od dobitnika prestižnog Zlatnog lovorovog vijenca za doprinos teatru na MESS festivalu 2018. godine.

Proslavio se monodramama: "On meni nema Bosne", "Oj živote" i "O, izbjeglice". 

Igrao je manje, ali zapažene uloge u televizijskim serijama i filmovima poput: Osma ofanziva, "Gluvi Barut" (Bahrudin Čengić, 1990), "Savršen krug" (Ademir Kenović, 1997.) i dr. Član je savjeta Novog plamena. 

U maju 2022. godine objavio je i najnoviju knjigu pod nazivom Sevdalinka, a zajedno sa Rambom Amadeusom podnio je kandidaturu u UNESCO sa prijedlogom da sevdalinka postane nematerijalna svjetska kulturna baština.

# GLUMAC
# JOSIP PEJAKOVIĆ
