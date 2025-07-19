Komšić uputio telegram saučešća porodici Josipa Pejakovića

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je telegram saučešća porodici Josipa Pejakovića povodom njegove smrti, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

- S dubokim žaljenjem primio sam vijest o odlasku našeg Josipa Pejakovića, čovjeka čije su riječi, uloge i djela obilježili jednu epohu bosanskohercegovačke umjetnosti. Bio je više od glumca i pisca – bio je glas naroda, svjedok bogatog i snažnog vremena, borac za istinu i kulturu - navodi se u telegramu.

Po Komšićevim riječima, njegove monodrame, njegova energija na sceni, kao i njegova posvećenost očuvanju identiteta Bosne i Hercegovine, ostat će trajno urezani u pamćenje našeg društva.

U njegovoj tišini ostala je glasna poruka – o zemlji koju je volio, narodu kojem je pripadao i vrijednostima za koje se neumorno zalagao.

- Porodici Pejaković i svima koji su voljeli i poštovali Josipa izjavljujem najiskreniju saućešće. Neka mu je laka bosanska zemlja - poručio je Komšić.