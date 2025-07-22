Vlasti RS dobile novog lobističkog predstavnika u SAD

Vlasti RS dobile su novog lobističkog predstavnika u Sjedinjenim Američkim Državama, a ugovor je sklopljen s firmom “MO Strategies, Inc.”, čiji je osnivač blizak Republikanskoj stranci u SAD-u, javlja Balkanska istraživačka mreže BiH.

Prethodno sklopljen ugovor

Kako se navodi u ugovoru, koji je objavljen na registru stranih agenata (FARA), za zastupanje interesa RS američku kompaniju “MO Strategies, Inc.” unajmila je druga američka kompanija – “Becker & Poliakoff”, s kojom je prethodno ugovor o lobiranju za RS sklopljen u junu 2025.

Prema novom konsultantskom ugovoru dvije američke kompanije, koji je sklopljen 1. jula 2025. godine, “MO Strategies, Inc.” će asistirati u zastupanju pred Vladom SAD-a o pitanjima koja identifikuju vlasti u RS.

Ugovor ne precizira instituciju koja je nosilac ugovora ispred RS, ali se iz informacije o adresi Bana Milosavljevića u Banjoj Luci može zaključiti da je riječ o Kancelariji predsjednika RS-a.

U ugovoru se navodi da će “MO Strategies, Inc.” mjesečno primati 10.000 dolara za svoje usluge od “Becker & Poliakoff”, ali tek kada ta firma primi uplatu iz RS.

Potpisnik ugovora ispred novog američkog lobističkog predstavnika je Martin Obst, za koga se na sajtu “MO Strategies, Inc.” navodi da je republikanski strateg sa preko 20 godina iskustva u republikanskoj politici.

Kako se navodi, Obst je imao rukovodeće uloge u predsjedničkim kampanjama Donalda Trampa 2016. i 2020. godine, a također je bio i viši politički savjetnik bivšeg potpredsjednika SAD-a Majka Pensa (Mikea Pencea).

Bez komentara

Detektor je kontaktirao firmu “MO Strategies, Inc.”, Obsta i Kancelariju predsjednika RS-a, ali oni nisu bili odmah dostupni za komentar.

Vlasti u RS pojačale su svoje napore da lobiraju kod nove administracije u SAD-u nakon pobjede Donalda Trampa.

U ugovoru koji je sklopljen u junu 2025. godine s firmom “Becker & Poliakoff”, kao glavna svrha, između ostalog, navodi se započinjanje i promocija dijaloga između vlasti u RS i Trampove administracije.

Isplata novca

“Becker & Poliakoff” je u ovom ugovoru također podugovarač, a kako se navodi, iznos od 40.000 dolara mjesečno toj firmi isplaćivat će američka firma “Zell & Associates International Advocates”, koju su vlasti u RS unajmile u januaru 2025. i koju direktno plaća bh. entitet.

Između ostalog, ta firma radit će i na uklanjanju sankcija Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović, navodi BIRN-a.