DONESENA ODLUKA

FERK: Od septembra poskupljuje struja za kupce Elektroprivrede BiH

Regulatorna komisija odobrila nove cijene koje stupaju na snagu 1. septembra

Piše: Meliha Smajkic

23.7.2025

Od 1.septembra poskupljuje struja za kupce "Elektroprivrede BiH“.

Odlučeno je to danas na sjednici Regulatorne komisije za energiju u FBiH (FERK) u Mostaru, čiji su članovi Sanela Pokrajčić, Samir Hadžihusejnović i Vesna Marić jednoglasno dali saglasnost na prijedlog „Elektroprivrede BiH“ kojim su tražene nove, više cijene električne energije za kategorije domaćinstva.

Prijedlog EP BiH podrazumijeva tri blok tarife-zelenu, plavu i crvenu, koje bi se u obračunu primjenjivale u ovisnosti od količine utrošene energije.

U grupi "zelenih" su domaćinstva čija potrošnja ne premašuje 350 kilovatsati.

U "plavoj" su oni koji mjesečno troše između 350 i 1.000 kilovatsati. .

U "crvene" spadaju sva domaćinstva koja mjesečno troše više od 1.000 kilovatsati mjesečno.

Na osnovu pažljive analize dostavljenog prijedloga cijena opskrbe krajnjih kupaca kod javnog opskrbljivača, FERK je utvrdio kako je prijedlog cijena EP BiH utvrđen u skladu s metodologijom.

