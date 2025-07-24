Hurtić: Što prije riješiti slučaj "Viaduct"

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas je nakon sjednice Vijeća ministara BiH pozitivnim ocijenio utvrđivanje Prijedloga zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini.

Kazao je da je resorni ministar Staša Košarac dugo radio na tome, te da misli da je to dobra stvar za Bosnu i Hercegovinu. Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH.

Cilj zakona je transponiranje 16 direktiva EU-a i Paketa o integraciji električne energije, s fokusom na stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavu burze električne energije u BiH, čime se u ovom području ispunjava jedan od preduvjeta za izuzeće naše zemlje od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM).

Predložena pravna rješenja korespondiraju s Reformskom agendom za Plan rasta, a podrazumijevaju povezivanje tržišta električne energije Bosne Hercegovine s tržištima električne energije ugovornih strana Energetske zajednice i Europske unije.

Ministar Hurtić je, na novinarsko pitanje u uvezi sa slučajem "Viaduct", kazao da je visoki predstavnik Kristijan Šmit donio odluku, te da moraju imati žiro-račun na koji će sredstva biti uplaćena.

- Svakim danom dug raste za 18.000 KM i mislim da to treba što prije da se riješi, da se da žiro-račun, da se uplati na taj račun, da se to već jednom završi - izjavio je Hurtić.