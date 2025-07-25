Rade dok asfalt gori: Ko brine za građevinske radnike?

Građevinski radnici uprkos ekstremnim vrućinama primorani su da obavljaju teške fizičke poslove.
Ekipa „Avaza“ fotografisala je radnike u Sarajevu koji su primorani svakodnevno obavljati ove poslove pod užarenim suncem.
Temperature na gradilištima često prelaze i 40 stepeni, a hlada gotovo da nema.
Uslovi rada su krajnje nepovoljni, a stručnjaci upozoravaju da produžena izloženost visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, toplotnog udara i ozbiljnih zdravstvenih problema.
Uprkos preporukama o skraćenom radnom vremenu i dodatnim pauzama, mnogi poslodavci ih ne poštuju. Sindikati apeluju na inspekcijske službe da pojačaju nadzor, dok građani izražavaju zabrinutost za sigurnost radnika koji svakodnevno rade u gotovo nemogućim uslovima.