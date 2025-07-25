Dodik Šmita nazvao bitangom: Nećemo ga prestati pravno ganjati gdje god ode

- Sa bitangama ne vrijedi. 24.000 eura mjesečno plus dodaci. To nijedan funkcioner u EU nema. Danas izgleda da je nedodirljiv, ali nećemo ga prestati pravno ganjati gdje god ode. Zašto je to njemu stalo da ostane? Naravno, zbog novca koji je dobio – izjavio je Dodik.

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik opet se oglasio povodom odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christiana Schmidta), ponovivši da te odluke neće prihvatiti.

Ponovio je kako je najveći problem u BiH Šmit.

- U BiH imamo najveći problem s njim. Dok se ne riješe sve njegove odluke od ranije, stabilizacija u BiH će ići teško jer BiH ne može podnijeti toliki obim nezakonitih odluka - poručio je.

Dodao je da će, uprkos tome što RS ne priznaju Ustavni sud BiH, pokrenuti apelaciju pred Sudom zbog Šmitovih odluka.

- Njemu se osladilo da čerupa lovu. Ustavni sud Njemačke je poništio sistem izbora koji oni nama nameću ovdje sad. Mi ne priznajemo Ustavni sud BiH, ali će se naći neki subjekti koji imaju pravo da podnesu apelaciju Ustavnom sudu BiH, kao s istom argumentacijom kao apelant u Njemačkoj. U tom istom sudu sjede dva Nijemca - zaključio je.