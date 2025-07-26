Stevandić: Amir Hurtić ne smije biti ugrožen ni u jednom slučaju

Predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić oštro je osudio paljenje automobila narodnog poslanika Amira Hurtića (Bh. Zeleni).

On je izrazio nadu da će slučaj biti rasvjetljen, a počinioc procesuiran.

- Republika Srpska mora ostati demokratsko i odgovorno društvo u kome se svako nasilje sprečava, osuđuje i kažnjava. Takođe treba biti oprezan i voditi računa i o motivima onih koji ovakvim činom ili njegovim posljedicama, sa podmuklom namjerom žele izazvati negativne političke i bezbjedonosne posljedice prema Republici Srpskoj. Amir Hurtić ne smije biti ugrožen ni u jednom slučaju - napisao je Stevandić na X-u.

Vozilo narodnog poslanika u NSRS Amira Hurtića iz poslaničke grupe BH Zeleni – SDA izgorjelo je u noći s petka na subotu u dobojskom naselju Grapska.

Prema navodima policije, prijava o požaru zaprimljena je oko jedan sat iza ponoći, a intervencijom nadležnih službi požar je ubrzo lokalizovan.