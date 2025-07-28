Prije 38 godina preminuo Ismet Alajbegović Šerbo, bh. virtuoz harmonike

Na današnji dan 1987. godine, preminuo je Ismet Alajbegović Šerbo, jedan od najvećih bosanskohercegovačkih umjetnika i doajena sevdalinke, koji je više od 50 godina svirao, komponovao, pisao tekstove, bilježio i čuvao od zaborava hiljade sevdalinki. Rođen je 6. marta godine 1925. u Sarajevu, a 1945. godine postao je, uz Zaima Imamovića, prvi muzičar Radio Sarajeva. Sa Zaimom je svirao u duetu harmonika Alajbegović-Imamović, da bi se kasnije Imamović izdvojio u prvu veliku pjevačku zvijezdu sarajevskog radija, a Alajbegović postao vođa orkestara, aranžer i autor. Šerbo je izgradio poseban stil na harmonici, od svih harmonikaša ponajbliže pratnji sevdalinke uz saz. Šerbina harmonika nije ona bučna mješina zbog koje bi pjevač morao vrištati. Takvo sviranje harmonike prije Šerbe, naprosto, nije zabilježeno. Osim toga, komponovao je sevdalinke. Većinu njegovih pjesama kao što su "Tebi majko misli lete", "Vratnik pjeva", "Kraj pendžera Jusuf stari", "Bulbul pjeva oko Mostara", "Sevdalinko pjesmo najmilija" i mnoge druge, narod je prihvatio i ostat će da žive kao naše kluturno naslijeđe.

Umro francuski pisac Sirano de Beržerak 1655. - Umro francuski pisac Sirano de Beržerak (Cyrano de Bergerac), čija su djela kombinacija političke satire i naučne fantazije. Teško je ranjen 1640., zbog čega je napustio vojsku, u kojoj se istakao kao izuzetan mačevalac. Veoma smio i slobodan duh, bujne mašte, pisao je pjesme, napisao po jednu komediju i tragediju, ali je najpoznatiji po djelu "Drugi svijet", u kojem je opisao putovanje na Mjesec i Sunce. Edmon Rostan (Edmond Rostand) ga je ovjekovječio u herojskoj komediji "Sirano de Beržerak", stvorivši od njega simbol izuzetne duševnosti i uma u sudaru s društvenim stegama i sopstvenom fizičkom ružnoćom. 1741. - Preminuo italijanski kompozitor i violinski virtuoz Antonio Vivaldi, svećenik kojeg su zbog boje kose nazivali "crveni pop", čije je barokno muziciranje oduševljavalo savremenike izvanrednom tehnikom i improvizacijom. Značajan je kao kompozitor solističkih koncerata za pojedine instrumente i končerta grosa, posebno poznat po kompoziciji "Četiri doba". Ostala djela: "L'estro armonico", "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", niz koncerata za violinu, flautu, fagot. 1750. - Umro njemački kompozitor Johan Sebastijan Bah (Johann Sebastian Bach), jedan od najznačajnijih u historiji muzike. Za života je bio više cijenjen kao orguljaš nego kao kompozitor i tek je kompozitor Feliks Mendelson (Felix Mendelssohn) otkrio njegovu vrijednost izvođenjem "Muke po Mateji". Komponovao je više od 300 kantata, fuga, oratorijuma, preludijuma, fantazija, tokata, orkestarskih svita, djela za orgulje, klavir, čembalo, violinu, violončelo, klavirkord, flautu. Doveo je do vrhunca barokni polifoni stil, usavršivši i produbivši sredstva muzičkog izraza, posebno kontrapunkt, harmoniju i instrumentaciju - njegovo stvaralaštvo je sinteza dotadašnjih dostignuća u vokalnoj i instrumentalnoj muzici. Djela: duhovne kompozicije "Imao sam mnogo jada", "Snažna tvrđava je naš Bog", "Misa u ha molu", "Božićni oratorijum", "Magnificat", "Muka po Jovanu", "Muka po Mateji", svjetovne kompozicije "Kantata o kafi", "Seljačka kantata", "Francuske svite", "Engleske svite", "Dobro temperovani klavir", "Italijanski koncert", "Goldberg varijacije", "Hromatska fantazija i fuga", šest "Brandeburških koncerata", "Umjetnost fuge", "Trostruki koncert" za flautu, violinu i klavir. 1899. - Rođen srbijanski književni i pozorišni kritičar Velibor Gligorić. Uređivao je više časopisa, iskazavši se kao zastupnik realizma i oštar polemičar. Djela: "Kritike", "Lica i maske", "Matoš - Dis - Ujević", "Pozorišne kritike", "Ogledi i kritike", "U vihoru", "Branislav Nušić", "Portreti", "Sjenke i snovi", "Knjiga života", "Kuća smrti". 1902. - Britanski filozof austrijskog porijekla Karl Rejmond Poper (Raimund Popper), jedan od najutjecajnijih mislilaca 20. vijeka, rođen je na današnji dan. U filozofiju je uveo "princip opovrgljivosti", prema kojem se tvrdnja može smatrati naučnom samo ako se u principu može dokazati njena pogrešnost, dok tvrdnje koje ne ispunjavaju taj uslov spadaju u metafiziku. Djela: "Logika istraživanja", "Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji", "Bijeda historicizma".

