Mirza Huskić imenovan na poziciju urednika Informativnog programa FTV-a

Na sjednici Upravnog odbora RTV Federacije BiH, održanoj danas, prihvaćen je prijedlog generalnog direktora RTVFBiH Bakira Hadžiomerovića da se dosadašnji urednik Informativnog programa FTV-a Željko Tica razriješi sa ove dužnosti i imenuje na poziciju urednik TV programa.

Istovremeno, na poziciju urednika Informativnog programa Federalne televizije imenovan je Mirza Huskić.

Željko Tica i Mirza Huskić dugogodišnji su novinari i urednici na Federalnoj televiziji - saopćeno je iz Pres službe RTVFBiH.