Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODLUKA UO

Mirza Huskić imenovan na poziciju urednika Informativnog programa FTV-a

Željko Tica je razriješen s dužnosti urednika Informativnog programa te se imenovao na poziciju urednika TV programa

Mirza Huskić. FTV

S. S.

30.7.2025

Na sjednici Upravnog odbora RTV Federacije BiH, održanoj danas, prihvaćen je prijedlog generalnog direktora RTVFBiH Bakira Hadžiomerovića da se dosadašnji urednik Informativnog programa FTV-a Željko Tica razriješi sa ove dužnosti i imenuje na poziciju urednik TV programa.

Istovremeno, na poziciju urednika Informativnog programa Federalne televizije imenovan je Mirza Huskić.

Željko Tica i Mirza Huskić dugogodišnji su novinari i urednici na Federalnoj televiziji - saopćeno je iz Pres službe RTVFBiH.

# FEDERALNA TELEVIZIJA
# RTV FBIH
# MIRZA HUSKIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.