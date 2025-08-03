Preminuo bivši ministar u Vladi RS Rodoljub Trkulja

Rodoljub Trkulja (72), bivši ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi RS, preminuo je noćas u Banjoj Luci nakon duže i teške bolesti.

Trkulja je bio doktor veterinarskih nauka, a radio je i kao šef Zavoda za zarazne bolesti i mikrobiologiju u Veterinarskom institutu u Banjoj Luci, piše Glas Srpske.

Rodoljub Trkulja bio je član Partije demokratskog progresa, a jedno vrijeme je bio i predsjednik banjalučkog odbora PDP.

Sahrana će biti obavljena u utorak, 5. avgusta, u 12.30 na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji, kod Banje Luke.