U BiH danas nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom

U BiH danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Većina padavina je prije podne.

Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne.

Pretežno oblačno vrijeme najduže će se zadržati u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 31°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Pljuskovi i grmljavina su mogući prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 23°C.