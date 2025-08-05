Poznat kompletan protokol dženaze Eminu Švrakiću

Osnivač i komandant Zelenih beretki Emin Švrakić preminuo je prije dva dana, a dženaza će mu se klanjati sutra u Begovoj džamiji u 17:15 sati.

Poznat je kompletan protokol za dženazu: Okupljanje u amfiteatru Kovači u 14:30, komomeracija će početi u 15 sati, a trajat će najviše do 16:10 sati.

Nakon toga će se ići pješke do Bakija po mejt i nosit će se kroz čaršiju do Begove džamije, gdje će se klanjati dženaza.

Poslije dženaze mejt će se nositi ulicom Zelenih beretki, preko mosta Latinska ćuprija, kroz park At Mejdan do mjesta ukopa u haremu Bakar babine džamije.

Prijenos komemoracije bit će na Hayat televiziji, čiji je on bio i jedan od osnivača.