Helikopter OS BiH za gašenje požara stiže u Crnu Goru

Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) s posadom pomoći će Crnoj Gori u gašenju požara.

Odluku o angažovanju letjelice donijelo je Predsjedništvo BiH na 151. vanrednoj sjednici jednoglasnom odlukom tri člana.

Helikopter UH-1H-II zajedno s posadom i tehničkim osobljem pomoći će u gašenju požara koji bukte u Crnoj Gori. Dio je to regionalne inicijative pomoći u kojoj učestvuju još Srbija i Hrvatska.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović razgovarao je prethodno s Denisom Bećirovićem, članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, o angažovanju vojnih resursa BiH.

Milatović je u srijedu razgovarao i s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem nakon čega je hrvatski kanader stigao u Crnu Goru. Također je zahvalio i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci i helikopteru koji je poslala Srbija.

Aktiviran mehanizam

NATO savez je aktivirao Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC), glavni mehanizam NATO-a za civilni odgovor u vanrednim situacijama čime je državama članicama upućen zahtjev za hitnu pomoć.

Tokom dana očekuje se dolazak austrijskog tima i helikoptera iz Mađarske.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore danas su rekli kako je najkompleksnija situacija s požarima na području Podgorice.

Načelnik Područne jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Podgorica Vojin Vojinović, saopštio je na konferenciji za novinare da su oko Podgorice i dalje aktivne lokacije Fundina i Kučka Korita, gdje je usmjeren helikopter iz Srbije.

- Aktivan požar je bio na Staroj Zlatici, gdje je uspješno lokalizovan. Također, aktivne lokacije su Fundina i Kučka Korita, gde je usmjeren helikopter iz Srbije. Aktivni požari su i na Medunu i Dinoši - rekao je Vojinović.

Nadlijetanje helikoptera

U Danilovgradu je situacija složena u Topolovu, gdje dva vojna helikoptera, s nosivošću od 1.500 litara vode, djeluju na lokalitetu. Aktivni požari su i u Nikšiću, u Velimlju i na Goliji. Požari su pod kontrolom, a na Goliji je požar potpuno ugašen. U Šavničkoj opštini požar je lokalizovan.

Ljuban Tmušić, načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa, rekao je da helikopteri aktivno nadleću područja, a dronovi snimaju situaciju, kako bi počinioci konačno bili procesuirani.