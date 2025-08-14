Ispovijest Bosanke iz pakla Sirije: Svi su nas ostavili

Da život piše teške i nesretne sudbine, dokazuje i ispovijest Bosanke H. H. (op.a. identitet poznat redakciji) koja boravi osam godina u zatočeništvu u Siriji, gdje je smještena sa ostalim ženama u kampu „Al holl“, Haseka. Kako je za „Dnevni avaz“ izjavila, stanuju u kampu koji uopće nije povoljan za život, a pasoše su im oduzeli Kurdi. Iako su se obraćali više puta vlastima, reakcija nadležnih je izostala. Bez odgovora

- Većina žena u Siriju je došla 2013. godine, jer su nas muževi doveli, a da nismo ni znali. Neke su došle zbog Šerijata. U kampovima smo zarobljene već osam godina od Kurda, SDF-a i PKK. Vlastima smo se obraćali mnogo puta za ovih osam godina. Nismo nikada dobili konkretan odgovor ni od koga – istakla je naša sagovornica. Dodala je da prije nego što je uspostavljena Vlada u Siriji, nije bilo nikakve šanse da se obrate bilo kome, osim Kurdima, ali su, kako tvrdi ona, uvijek im davali odgovor kako „nemaju ništa s tim“ i kako se čeka odgovor iz BiH. Ipak, u kontakt nisu stupili ni s kim od nadležnih koji sačinjavaju novu vladu. - Nemamo se kome obratiti ovdje osim Kurdima i Amerikancima, s tim da Amerikanci nikad nisu došli ovdje. Kada bismo pitali Kurde za naše muževe, oni bi nam odgovarali „ne znamo“, „oni su u zatvoru“. Ne znamo gdje su muškarci. U posljednje vrijeme smo se obraćali Ministarstvu vanjskih poslova BiH, vladi sigurnosti (op.a. Ministarstvo). Nikada nismo dobili odgovor ni na jedan upit – istakla je ona. Obraćali su se i Ambasadi BiH u Jordanu mailom, kao i Predsjedništvu BiH, ombdusmenima u Sarajevu, UNHCR-u, kako tvrdi. Život u kampu

Mjesto gdje se nalaze žena i djeca u kampu . Ustupljena fotografija Mjesto gdje se nalaze žena i djeca u kampu . Ustupljena fotografija