Diplomatija i milijarde: Sirija na novom putu stabilizacije, čeka ih važan sastanak

Kraljevina Jordan najavila je održavanje trilateralnog sastanka na kojem će učestvovati ta zemlja kao i predstavnici Sirije i Sjedinjenih Američkih Država. Fokus razgovora bit će situacija u Siriji i načini na koje se može podržati proces njene obnove, uz očuvanje sigurnosti, stabilnosti i suvereniteta zemlje, kao i prava svih Sirijaca.

Siriju će predstavljati ministar vanjskih poslova i iseljenika Asad Al- Šibani (Asaad Al-Shibani), koji će iznijeti stavove predsjednika Ahmeda Al Šarea (Shareea). S američke strane, učestvovat će ambasador SAD u Turskoj i specijalni izaslanik za Siriju, Tom Barak (Barrack), zajedno s drugim relevantnim zvaničnicima iz sve tri zemlje.

Ovaj sastanak predstavlja nastavak ranijih razgovora održanih 19. jula 2025. u Amanu, kada se raspravljalo o očuvanju primirja i rješavanju krize u južnoj sirijskoj regiji Suveida.

Američki ambasador je povodom sastanka izjavio da on odražava zajedničku odlučnost da se Siriji i njenom narodu omogući život u miru, sigurnosti i blagostanju.