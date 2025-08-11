Diplomatija i milijarde: Sirija na novom putu stabilizacije, čeka ih važan sastanak

Ranije su sklopili niz značajnih investicionih sporazuma, ukupno 12 ugovora vrijednih 14 milijardi dolara

Ahmed al-Šara. Anadolija

Dž. R.

11.8.2025

Kraljevina Jordan najavila je održavanje trilateralnog sastanka na kojem će učestvovati ta zemlja kao i predstavnici Sirije i Sjedinjenih Američkih Država. Fokus razgovora bit će situacija u Siriji i načini na koje se može podržati proces njene obnove, uz očuvanje sigurnosti, stabilnosti i suvereniteta zemlje, kao i prava svih Sirijaca.

Siriju će predstavljati ministar vanjskih poslova i iseljenika Asad Al- Šibani (Asaad Al-Shibani), koji će iznijeti stavove predsjednika Ahmeda Al Šarea (Shareea). S američke strane, učestvovat će ambasador SAD u Turskoj i specijalni izaslanik za Siriju, Tom Barak (Barrack), zajedno s drugim relevantnim zvaničnicima iz sve tri zemlje.

Ovaj sastanak predstavlja nastavak ranijih razgovora održanih 19. jula 2025. u Amanu, kada se raspravljalo o očuvanju primirja i rješavanju krize u južnoj sirijskoj regiji Suveida.

Američki ambasador je povodom sastanka izjavio da on odražava zajedničku odlučnost da se Siriji i njenom narodu omogući život u miru, sigurnosti i blagostanju.

Najava sastanka dolazi neposredno nakon što je Sirija sklopila niz značajnih investicionih sporazuma – ukupno 12 ugovora vrijednih 14 milijardi dolara. Među njima su i sporazum sa katarskim UCC Holdingom o izgradnji novog aerodroma vrijedan 4 milijarde dolara, kao i dogovor sa investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata o izgradnji podzemne željeznice u Damasku vrijedan 2 milijarde dolara.

Slične investicije Sirija je već ranije osigurala od saudijskih kompanija. Prema izvještajima sirijskih medija, ukupna vrijednost tih ugovora iznosi 6,4 milijarde dolara. Ulaganja obuhvataju i telekomunikacijski sektor, s projektima vrijednim preko milijardu dolara, a cilj je dodatno jačanje saradnje sa Saudijskom Arabijom.

