Sastali se Izraelci i Sirijci: U toku tajni pregovori s ciljem normalizacije odnosa

Sirijski predsjednik Ahmed Al Šara (Sharaa) sastao se s izraelskim zvaničnikom, a posredovali su Ujedinjeni Arapski Emirati, prema objavi Al Mayadeen.

Normalizacija odnosa sve je češća tema kada je riječ o Siriji i Izraelu, a nekoliko izvora iz različitih zemalja posljednjih sedmica potvrdilo je kako su se pregovori između Sirije i Izraela u tom pogledu poprilično intenzivirali.

Značajan napredak

Prema pisanju libanskog medija, sirijski predsjednik je u srijedu održao sastanak sa savjetnikom izraelske vlade za nacionalnu sigurnost i to u glavnom gradu Emirata Abu Dhabiju. Sastanak na visokom nivou navodno je direktno koordinirao predsjednik UAE Mohammed bin Zayed.

Prema izvorima, sirijski predsjednik i izraelski savjetnik stigli su u Emirate odvojenim letovima u gotovo isto vrijeme.

Sastanak, koji se održao u gradu, označava ono što izvori opisuju kao značajan napredak u tekućim tajnim pregovorima o normalizaciji između Damaska ​​i Tel Aviva.

Izvori su dalje otkrili da se razvija određeni stepen koordinacije između određenih novih sigurnosnih agencija u Damasku i izraelske vlade.

Jedan od ključnih ishoda sastanka, prema izvorima, bio je ustupak koji je ponudio al-Šaraa u vezi sa okupiranom sirijskom Golanskom visoravni u zamjenu za međunarodnu podršku kako bi osigurao svoju poziciju na vlasti.

Demilitarizirane zone

Navodno tekući pregovori uključuju uspostavljanje tri demilitarizirane zone na jugu Sirije, koje obuhvataju provincije Daraa, Quneitra i As-Suweida.

U ovim zonama bi se povuklo teško naoružanje iz vojnih kasarni, a sve sirijske vojne ili policijske jedinice koje djeluju u tim područjima bi bile ograničene samo na korištenje lakog naoružanja.

Izraelski mediji su također izvijestili da je sirijski biznismen i politički aktivista nedavno posjetio Knesset, navodno prenijevši poruku od al-Šaraa u kojoj se izražava interes za normalizaciju odnosa s Izraelom.

Biznismen je, kako je citirano, rekao da al-Šaraa vjeruje da regija svjedoči "prilikama koje se pružaju samo jednom u stoljeću".