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PRAĆENO GRMLJAVINOM

Jako nevrijeme pogodilo Hercegovinu

Kiša, grmljavina, olujni vjetar i grad

Nevrijeme. Screenshot

I. H.

17.8.2025

Nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom, olujnim vjetrom i gradom pogodilo je danas jug Hercegovine, prije svega Trebinje.

Kako upozoravaju meteorolozi, nevrijeme se seli ka sjeveru Hercegovine, odnosno Bileći i Gacku.

# HERCEGOVINA
# NEVRIJEME
# TREBINJE
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