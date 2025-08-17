Jako nevrijeme pogodilo Hercegovinu

Nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom, olujnim vjetrom i gradom pogodilo je danas jug Hercegovine, prije svega Trebinje.
Kako upozoravaju meteorolozi, nevrijeme se seli ka sjeveru Hercegovine, odnosno Bileći i Gacku.
PRAĆENO GRMLJAVINOM
Kiša, grmljavina, olujni vjetar i grad
Nevrijeme. Screenshot
Nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom, olujnim vjetrom i gradom pogodilo je danas jug Hercegovine, prije svega Trebinje.
Kako upozoravaju meteorolozi, nevrijeme se seli ka sjeveru Hercegovine, odnosno Bileći i Gacku.
BOŠNJACI SU DOSTOJANSTVEN NAROD
PRED POČETAK SAMITA EU
UZURPACIJA I PONIŽENJE