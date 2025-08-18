Čović i Plenković o Dodiku: Sve pravne odluke se moraju poštivati

Čović je u uvodu kazao da su posvećeni 35. godišnjici osnivanja HDZ BiH te je zahvalio Plenkoviću i kao predsjedniku sestrinske stranke, ali i kao hrvatskom premijeru na dolasku u Mostaru povodom te svečanosti.

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništava HDZ BiH i HDZ Hrvatske koja je održana večeras u Mostaru, novinarima su se i razliku lideri dvije stranke Dragan Čović i Andrej Plenković.

Podsjetio je na to da su zadnjih 10 godina održali brojne slične sastanke u jednom, kako je rekao, kreativnom zajedništvu, pokrenuli sve procese i kada je u pitanju odnos prema Hrvatima u BiH, ali jednako tako i kad je riječ o Bosni i Hercegovini, kao našoj domovini.

- S te strane danas smo raspravili ono što smo do sada radili, naglasili vrlo jednostavno ono što možemo praktično vidjeti da nema resora u Vladi RH, da nema institucije te Vlade koja nije svakodnevno u komunikaciji sa svim područjima u BiH i sa svim institucijama BiH. Uz sve to što radimo za dobro hrvatskog naroda jedno veliko hvala predsjedniku Plenkoviću i za očuvanje uopće interesa za BiH u Briselu. Mislim da je predsjednik Plenković zajedno s našom predsjedateljicom s Krišto napravio ogroman iskorak, uz sve naše slabosti, nesavršenosti našeg organiziranja društva u BiH da i dalje držimo jedan odnos, da postoji interes za BiH i naš evropski put - rekao je Čović.

Dodao je kako je uvjeren da se samo na taj način može osigurati mir i stabilnost i evropski put BiH, unutrašnji sklad između ekonomskog i socijalnog, ali i potpunu ustavnu jednakopravnost hrvatskog naroda i njegovo legitimno predstavljanje u svim institucijama vlasti u BiH.

Plenković je uputio iskrene čestitke Čoviću povodom 35 godina osnivanja HDZ-a BiH,ali i svim postignućima tokom njegovih 20 godina vođenja strankom. Kazao je da je uz njega u Mostaru cijelo uže vođstvo HDZ Hrvatske, kao iskaz poštovanja, respekta, ali i unapređenja saradnje između dvije sestrinske stranke.

- Važna je potpora koju kontinuirano dajemo i kao stranka jedni drugima, ali jednako tako i kao i Vlade međusobno. S nama je bila predsjedateljica Vijeća ministara BiH, Borjana Krišto, snažna je potpora Hrvatske Bosni i Hercegovini, snažno zalaganje za jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda i svih građana BiH, osobito za položaj Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda, a jednako tako i snažan nastavak gospodarske saradnje. Mi smo prošle godine imali razmjenu nešto manje od četiri milijarde eura, jedni drugima smo izrazito važni vanjskotrgovinski partneri - rekao je između ostalog Plenković.

Naglasio je da su kao Vlada i kao država u proteklih skoro devet godina znatno povećali sredstva podrške za brojne projekte u BiH.

Hrvatski premijer je ocijenio da s obzirom na ogroman iskorak i napor koji je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, Borjana Krišto sa svojim saradnicima napravila u proteklih godina, kako je naveo, treba samo malo političke volje i kohezije svih političkih aktera da se ubrza proces pristupanja BiH.

Komentirajući to što Milorad Dodik definitivno više nije predsjednik Republike Srpske te da se najavljuje moguća destabilizacija, Čović je rekao kako su, zapravo, oko toga sve kazali što su trebali.

- Sve institucije BiH uz sve njihove nesavršenosti se moraju uvažavati i njihove odluke se trebaju provoditi kao takve. Ne mislim da ćemo s te strane imati dodatnih problema u odnosu na ono što smo do sada imali, jedno klasično nefunkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti u punom kapacitetu. Jednostavno, trebamo svojom mudrošću stabilizovati, prije svega, sigurnosne odnose u BiH i pokušati kroz niže razine vlasti osigurati da normalno funkcioniramo. Ne mislim da će se nešto posebno dešavati. Čitavo okruženje je pažnju usmjerilo prema Vašingtonu, pa i iz Banje Luke su vjerovali da će Vašington nešto oko toga uraditi, znači, moramo se okrenuti sebi, za nas niko drugi ništa neće uraditi. Ovo je naša domovina i moramo je uraditi prema mjeri sva tri konstitutivna naroda i svakog žitelja u njoj - naglasio je Čović.

Plenković je osvrćući se na situaciju u vezi Dodika rekao kako smatra da sve pravne odluke koje su donesene od Suda BiH i svih drugih institucija treba poštovati.

- U konačnici, on je sam, svojim aktima u tom postupku de facto priznao sve te odluke. Dakle, ako se žalite ili otkupljujete kaznu vi ste se, praktički, time umiješali i priznali te odluke. Dakle, vladavina prava iznad svega i poštivanje institucija BiH. Druga važna poruka s aspekta hrvatske Vlade izbjeći bilo kakvu destabilizaciju BiH, bilo kakvu eskalaciju unutar BiH, entiteta Republike Srpske posebno. Mislimo da je najvažnije zadržati funkcionalnost, voditi računa o pravima svih naroda, reformama, o gospodarskom, socijalnom aspektu života svih ljudi i na taj način stvarati temelje za daljnji evropski put - poručio je Plenković.

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