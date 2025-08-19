U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Dodik ode, izbori u roku 90 dana

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Dodik ode, izbori u roku 90 dana.

Apelaciono vijeće je utvrdilo da je pobijana odluka pravilna i zakonita.

Čitajte o susretu američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky) koji se desio u Bijeloj kući.

Sergej Barbarez je objavio spisak "Zmajeva" za ključne utakmice.

Donosimo i priču o Sarajevo Film Festivalu: Dino Merlin kao najveća zvijezda.

Broj razvoda rapidno raste: Duže traje kreditno zaduženje od braka.

Na stranama "Crne hronike" čitajte o stravi u naselju Radakovo, u Zenici: Muškarac snimao curicu kroz prozor.

Raste nezadovoljstvo poljoprivrednika: Pred zgradu Vlade KS stižu s 50 traktora.

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