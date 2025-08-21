Situacija teška, ali barem mirišemo: Uvezli smo parfema za 26,4 miliona KM

U prvih sedam mjeseci ove godine u BiH je uvezeno više od 600 tona parfema i toaletnih voda ukupne vrijednosti 26.454.319 KM. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, kupili smo 17 tona manje nego u istom periodu prošle godine, ali vrijednost uvoza ove vrste luksuznih roba veća je za blizu 1,7 miliona KM nego u periodu januar-juli 2024. Podsjetimo, prošle godine za strane mirise i toaletne vode izdvojili smo blizu 50 miliona maraka.

Sociologinja Smiljana Vovna smatra frapantnim podatak da je više od 26 miliona potrošeno na uvoz parfema i toaletnih voda.

- Ipak, ne smijemo da se zavaravamo i čudimo, jer poražavajući zvuče i podaci o cijenama hrane u restoranu institucija BiH. Sa svojim primanjima građani preživljavaju uz pomoć magije, a o penzionerima da i ne govorim. Društvo u BiH je polarizovano na one koji previše imaju i one koji preživljavaju, tako da u zavisnosti od statusa koji imaju biraju i proizvode i hranu koju koriste i konzumiraju. U svakom slučaju, vrijednost čovjeka ne čini ono na njemu nego ono u njemu. Ovo prvo je prolaznog karaktera, a drugo se izgrađuje čitavog života i trajno je, tako da često i najskuplji parfemi ne mirišu u okolini – ističe Vovna.