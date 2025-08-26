Senad Bašić, jedan od najboljih bh. glumaca, slavi 63. rođendan

Veliku popularnost publike stekao je glumeći bh. gastarbajtera Veliju u drami “Biće, biće”, a još popularniji postao je glumeći Faruka, sina Izeta Fazlinovića, u seriji “Lud, zbunjen, normalan” Veoma zapažene uloge ostvario je i u filmovima: “Nafaka”, “Warchild”, “Kod amidže Idriza”, “Ljeto u zlatnoj dolini”, “Gori vatra”, “Jours tranquilles à Sarajevo”, “Oltre il confine”, “Promenade inopinée, La”, “Savršeni krug”, “Welcome to Sarajevo”, “Territorio Comanche”, “Neočekivana šetnja”, “Praznik u Sarajevu”, “Hajde da se volimo 2”, “Azra” …

Bašić je dobitnik nagrade za najboljeg mladog glumca na Festivalu profesionalnih pozorišta u Jajcu 1989. godine i nagrade "Mala liska" koja se dodjeljuje u sklopu Festivala komedije Bosne i Hercegovine "Mostarska liska", 2004. godine. Bio je i nominovan za nagradu Zlatni leopard (najbolji glumac) na 55. Lokarno Film Festivalu, 2002. godine. Profesor je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu na predmetu Gluma.

Na današnji dan 1962. godine, u Trebinju je rođen Senad Bašić, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Nakon završene Prve gimnazije u Sarajevu, diplomirao je na Akademiji scenskih umjetnosti (Sarajevo) 1987. godine.

Rođena misionarka Majka Tereza

1910. - U Skoplju je rođena misionarka Majka Tereza, koja je u Kalkuti 1950. osnovala družbu „Sestre misionarke ljubavi“. Gotovo 2000 redovnica raznih nacionalnosti posvetile su se siromašnim, bolesnim i umirućim ljudim (posebno gubavcima) u Indiji i na svim kontinetima. Duže od 45 godina Majka Tereza služila je siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir 1979. Preminula je u septembru 1997., u 87. godini.

1910. - Umro američki filozof i psiholog Vilijam Džejms (William James), tvorac personalističke verzije pragmatizma i jedan od utemeljitelja američke naučne psihologije. Predavao je fiziologiju, anatomiju, filozofiju i psihologiju na Harvardu. Osnivač je pragmatizma, prema kojem je osnovni kriterij spoznaje njena praktična vrijednost. Psihički život promatrao je kao neprekidan tok misli. Osnivač je prve američke psihološke laboratorije i jedan od utemeljitelja američke naučne psihologije. Njegova “Načela psihologije” i danas smatraju najboljim udžbenikom, a najpoznatiji je po svojoj teoriji emocija.

1920. - U Mrkonjić-Gradu rođen Zaim Imamović, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih interpretatora sevdalinke. Zaim je snimio mnogo narodnih pjesama za arhiv RTV Sarajeva, koje su preuzimale i druge radijske i televizijske stanice u zemlji i inozemstvu. Godine 1979., Skupština grada Sarajeva dodijelila mu je Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva “za njegove stare izvorne bosanske narodne pjesme i za originalne interpretacije”. Zaim je snimao i pjesme koje su komponirane po uzoru na stare izvorne sevdalinke. Bio je autor i muzike i tekstova mnogih pjesama, koje ne možemo razlikovati ni po čemu od izvornih sevdalinki, poput ”Sve behara i sve cvjeta”, ”Ne pitaj me, stara majko”, ”Što je lijepo vrelo Mošćanice”, ”Na đerđefu vezak veze Fata”, ”Srušila se kula i kapija”, ”Oj, jeseni, tugo moja”, ”Azemina”, ”Ne čekaj me niti sanjaj”, ”Kad akšam dođe u mahalu staru”, ”Nije zlato sve što sja”...

1931. - Rođen Bekir Misirlić, bosanskohercegovački slikar i skulptor. Cijeli život Misirlić je proveo u rodnoj Banjoj Luci, gdje se školovao i diplomirao lijepe umjetnosti na Pedagoškoj akademiji. Od 1987. godine bio je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH. Radio je kao nastavnik u osmogodišnjoj školi i gimnaziji, a zatim bio prvi direktor novoosnovane banjalučke Umjetničke galerije (1970-1973). Godine 1973., u Domu kulture radio je na organiziranju izložbi, te kao voditelj likovnih kurseva. Dobitnik je velikog broja nagrada, a imao je 40 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu, te učestvovao sa svojim djelima u velikom broju kolektivnih izložbi. Grad Banja Luka je 2004. godine Bekiru Misirliću posthumno dodijelio Zlatnu plaketu. Najpoznatija Misirlićeva djela su: "Ljubičasti kamen", "Stari kamen kraj prozora", "Bijela pregrada", "Mali dio bašte", "Znaci prošlosti, ulje na platnu" i "Bijela visoravan".

1990. - U eksploziji u jami „Dobrnja-jug“ rudnika Kreka u Tuzli, koja je izazvala dotad najveću katastrofu u jugoslavenskom rudarstvu, poginulo je 180 rudara, što je i najveća rudarska nesreća u BiH. Svi koji su te večeri sišli u jamu, izuzev Smajla Imamovića koji je zadobio teške povrede, ali ipak preživio, izgubili su živote, a tugu i saosjećanje građani Tuzle i okolnih mjesta su pokazali na njihovom ispraćaju, najbrojnijem kojeg je Tuzla vidjela. Iza njih je ostalo 365-ero djece.

U znak sjećanja na ovu rudarsku ali i ljudsku tragediju, svake godine u Rudnicima Kreka odaje se počast poginulim rudarima, uz nadu da se slična tragedija nikada neće ponoviti.