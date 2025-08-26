Senad Bašić, jedan od najboljih bh. glumaca, slavi 63. rođendan

Na današnji dan 1962. godine, u Trebinju je rođen Senad Bašić, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Nakon završene Prve gimnazije u Sarajevu, diplomirao je na Akademiji scenskih umjetnosti (Sarajevo) 1987. godine.
Bašić je dobitnik nagrade za najboljeg mladog glumca na Festivalu profesionalnih pozorišta u Jajcu 1989. godine i nagrade "Mala liska" koja se dodjeljuje u sklopu Festivala komedije Bosne i Hercegovine "Mostarska liska", 2004. godine. Bio je i nominovan za nagradu Zlatni leopard (najbolji glumac) na 55. Lokarno Film Festivalu, 2002. godine. Profesor je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu na predmetu Gluma.
Veliku popularnost publike stekao je glumeći bh. gastarbajtera Veliju u drami “Biće, biće”, a još popularniji postao je glumeći Faruka, sina Izeta Fazlinovića, u seriji “Lud, zbunjen, normalan” Veoma zapažene uloge ostvario je i u filmovima: “Nafaka”, “Warchild”, “Kod amidže Idriza”, “Ljeto u zlatnoj dolini”, “Gori vatra”, “Jours tranquilles à Sarajevo”, “Oltre il confine”, “Promenade inopinée, La”, “Savršeni krug”, “Welcome to Sarajevo”, “Territorio Comanche”, “Neočekivana šetnja”, “Praznik u Sarajevu”, “Hajde da se volimo 2”, “Azra” …
Rođena misionarka Majka Tereza
1910. - U Skoplju je rođena misionarka Majka Tereza, koja je u Kalkuti 1950. osnovala družbu „Sestre misionarke ljubavi“. Gotovo 2000 redovnica raznih nacionalnosti posvetile su se siromašnim, bolesnim i umirućim ljudim (posebno gubavcima) u Indiji i na svim kontinetima. Duže od 45 godina Majka Tereza služila je siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir 1979. Preminula je u septembru 1997., u 87. godini.
1910. - Umro američki filozof i psiholog Vilijam Džejms (William James), tvorac personalističke verzije pragmatizma i jedan od utemeljitelja američke naučne psihologije. Predavao je fiziologiju, anatomiju, filozofiju i psihologiju na Harvardu. Osnivač je pragmatizma, prema kojem je osnovni kriterij spoznaje njena praktična vrijednost. Psihički život promatrao je kao neprekidan tok misli. Osnivač je prve američke psihološke laboratorije i jedan od utemeljitelja američke naučne psihologije. Njegova “Načela psihologije” i danas smatraju najboljim udžbenikom, a najpoznatiji je po svojoj teoriji emocija.
1920. - U Mrkonjić-Gradu rođen Zaim Imamović, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih interpretatora sevdalinke. Zaim je snimio mnogo narodnih pjesama za arhiv RTV Sarajeva, koje su preuzimale i druge radijske i televizijske stanice u zemlji i inozemstvu. Godine 1979., Skupština grada Sarajeva dodijelila mu je Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva “za njegove stare izvorne bosanske narodne pjesme i za originalne interpretacije”. Zaim je snimao i pjesme koje su komponirane po uzoru na stare izvorne sevdalinke. Bio je autor i muzike i tekstova mnogih pjesama, koje ne možemo razlikovati ni po čemu od izvornih sevdalinki, poput ”Sve behara i sve cvjeta”, ”Ne pitaj me, stara majko”, ”Što je lijepo vrelo Mošćanice”, ”Na đerđefu vezak veze Fata”, ”Srušila se kula i kapija”, ”Oj, jeseni, tugo moja”, ”Azemina”, ”Ne čekaj me niti sanjaj”, ”Kad akšam dođe u mahalu staru”, ”Nije zlato sve što sja”...
1931. - Rođen Bekir Misirlić, bosanskohercegovački slikar i skulptor. Cijeli život Misirlić je proveo u rodnoj Banjoj Luci, gdje se školovao i diplomirao lijepe umjetnosti na Pedagoškoj akademiji. Od 1987. godine bio je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH. Radio je kao nastavnik u osmogodišnjoj školi i gimnaziji, a zatim bio prvi direktor novoosnovane banjalučke Umjetničke galerije (1970-1973). Godine 1973., u Domu kulture radio je na organiziranju izložbi, te kao voditelj likovnih kurseva. Dobitnik je velikog broja nagrada, a imao je 40 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu, te učestvovao sa svojim djelima u velikom broju kolektivnih izložbi. Grad Banja Luka je 2004. godine Bekiru Misirliću posthumno dodijelio Zlatnu plaketu. Najpoznatija Misirlićeva djela su: "Ljubičasti kamen", "Stari kamen kraj prozora", "Bijela pregrada", "Mali dio bašte", "Znaci prošlosti, ulje na platnu" i "Bijela visoravan".
1990. - U eksploziji u jami „Dobrnja-jug“ rudnika Kreka u Tuzli, koja je izazvala dotad najveću katastrofu u jugoslavenskom rudarstvu, poginulo je 180 rudara, što je i najveća rudarska nesreća u BiH. Svi koji su te večeri sišli u jamu, izuzev Smajla Imamovića koji je zadobio teške povrede, ali ipak preživio, izgubili su živote, a tugu i saosjećanje građani Tuzle i okolnih mjesta su pokazali na njihovom ispraćaju, najbrojnijem kojeg je Tuzla vidjela. Iza njih je ostalo 365-ero djece.
U znak sjećanja na ovu rudarsku ali i ljudsku tragediju, svake godine u Rudnicima Kreka odaje se počast poginulim rudarima, uz nadu da se slična tragedija nikada neće ponoviti.
Umrla hrvatska pjevačica Đurđica Barlović
1992. - Umrla hrvatska pjevačica Đurđica Barlović. Najveću popularnost i uspjehe ostvarila je dolaskom u “Nove fosile”, grupu koja će nakon dolaska kompozitora Rajka Dujmića 1976. i nešto kasnije postati jedna od najpopularnijih pop grupa na prostoru bivše SFR Jugoslavije. Godine 1978., izdali su prvi LP “Da te ne volim” koji je postao pravi diskografski hit. Pjesme: "Da te ne volim", "Neka vali gingolaju svoje barke", "Sanjaj me", "Nikog nema da mu kažem", "Kaži mi, mama" ... dovele su ih na vrh jugoslavenskog estradnog neba. Dvije godine kasnije izdali su LP “Nedovršene priče” s hitovima: "Najdraže moje", "Šuti, moj dječače plavi", "Zbogom..." Njihov treći LP “Budi uvijek blizu”, izdan 1981., donio je kultne pjesme: "Saša", "Plava košulja", "Hoću li znati", "Tonka", "Ključ ispod otirača...", a iste godine izdali su i LP “Hitovi sa singl ploča”, kompilaciju hitova od kojih su mnogi obilježili njihove nastupe na festivalima: "Sklopi oči", "Tajna", "Čuješ li me, jel‘ ti drago", "Reci mi tiho, tiho", "Ne budi me, mati..." Nakon osmog albuma i devet godina saradnje, Đurđica je napustila “Nove fosile” i nastavila solo karijeru. Objavila je četiri albuma, a 1992. je trebala izdati novi album, ali je smrt bila brža. Nakon njene smrti objavljen je album “Nedovršena priča”, koji je obuhvatio njene najpoznatije pjesme iz vremena s “Novim fosilima” i solističke karijere.
2018. - Preminuo Nil Sajmon (Neil Simon), američki književnik, dramaturg i scenarista. Napisao je više od 30 drama i gotovo isto toliko filmskih scenarija, uglavnom filmskih adaptacija njegovih drama. Dobio je tri nagrade Toni i Zlatni globus, kao i nominacije za četiri Oskara i četiri Emija.