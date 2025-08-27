Helez o sukobu s Krišto: Ovako više ne može!

Dopredsjedavajući Vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez (SDP) oglasio se nakon što je jutros objavljena vijest da je ušao u žustru raspravu sa Borjanom Krišto zbog toga što Agencija za državnu službu BiH kojom rukovodi kadar HDZ-a BiH Anita Markić ne objavljuje konkurse za pozicije na koje trebaju biti imenovani bošnjački kadrovi.

Helez ističe kako je odlučan je da prekine sistemsku diskriminaciju Bošnjaka pri zapošljavanju u državnu službu, te da ne želi nikakve blokade i da one "nama uopće ne odgovaraju".

Mjesecima upozoravao

- Ali, ovako više ne može! Mjesecima sam upozoravao i direktoricu Agencije za državnu službu Anitu Markić (HDZ BiH) i predsjedavajuću Vijeća ministara Borjanu Krišto (HDZ BiH). No, nema nekog rezultata. Ljudi idu u penziju, nalaze nove poslove, fali kadrova. Ali fali samo tamo gdje su Bošnjaci - kaže Helez.

Prenosi da je on odsutan, te da je na Vijeću ministara njegov savjetnik.

- On je prenio moj stav da moramo upozoriti ADS i direktoricu koja selektivno provodi konkurse. Ona ima široke ovlasti, a uzela je sebi i neke koje joj zakonu i ne pripadaju. Selektivno pušta konkurse, samo one za hrvatska i srpska mjesta. Ja sam čak išao i kod Markić, upozoravao je, govorio sam i predsjedavajućoj Krišto, ali nema rezultata - kaže dalje Helez za Politicki.ba.

Ističe da se ne radi samo o rukovodećim pozicijama, već zaposlenju radnika.

- Ljudi i po sili zakona idu u penziju. A onda ona drži u ladici te konkurse, neće da ih pusti, naglašavam da se to odnosi na upražnjena bošnjačka mjesta. Meni svakodnevno dolaze ljudi i žale se. Upozoravao sam toliko puta i Markić i Krišto. Pa pogledajte, mi, Ministarstvo odbrane BiH, čekamo od marta mjeseca da se raspišu konkursi, da se popune upražnjena mjesta, fali ljudi, a Markić drži sve u ladici, ne raspisuje konkurse. Institucija ne može raditi, a ona provodi samovolju. Stalno sam je upozoravao. I govorio da znam da, gdje su u pitanju konkursi za popunu mjesta iz reda Hrvata i Srba, ona to pušta bez zadrške. Ja svaki dan slušam te priče ljudi iz institucija koji mi redovno dolaze i donose nove i nove dokaze i saznanja koja to potvrđuju - govori Helez.

Stvara se debalans

On upozorava da se sve više stvara debalans na štetu Bošnjaka i u Vijeću ministara, Sekretarijatu, agencijama, direkcijama i drugim državnim institucijama.

- Ne znam da li će se održati sjednica Vijeća ministara. Nisam u Sarajevu. Zastupa me moj savjetnik i on je iznio i ovo što sam Vama rekao. Ponavljam, nismo ni za kakve blokade, one nam ne odgovaraju, ne želimo ih, to nije naša politika... Ali, ovako više ne može - poručio je dopremijer i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez (SDP) u izjavi za Politicki.ba.