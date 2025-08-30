Izgradnjom vodovoda riješen problem vodosnadbijevanja u Podorašcu

Projektom izgradnje vodovoda u Mjesnoj zajednici Podorašac, koji je Grad Konjic realizirao u proteklom periodu, riješen je dugogodišnji problem stanovnika ovog naselja, koji su početkom kolovoza ove godine dobili uredno i kvalitetno snabdijevanje vodom.

Prilikom puštanja novog vodovoda u rad mještani Podorašca i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić izrazili su zadovoljstvo zbog uspješno realiziranih aktivnosti.

- Ovaj infrastrukturni projekt ima višestruk značaj za stanovnike naselja Podorašac s kojima smo detektirali prioritete i došli do faze realizacije izgradnje vodovoda na obostrano zadovoljstvo. Naš cilj je omogućiti što bolje uvjete života za sve stanovnike naše lokalne zajednice, što smo na ovaj način u Mjesnoj zajednici Podorašac ostvarili - kazao je gradonačelnik Ćatić poželjevši mještanima ugodan život na njihovim imanjima.

Jedan od starijih stanovnika Mjesne zajednice Podorašac Benjamin Benco Hadžović kazao je kako su mještani čekali 50 godina da im dođe kvalitetna voda.

- Projekt izgradnje vodovoda u dužini od 8 kilometara rađen je u dvije faze i njegovim završetkom riješen je dugogodišnji problem stanovnika Podorašca u čije ime izražavam zadovoljstvo zbog urađenog i iskazujem zahvalnost gradonačelniku Ćatiću, koji je od početka bio uz nas kako bismo došli do kvalitetnog rješenja kada je riječ o vodosnabdijevanju – naglasio je Azer Sultanić, predsjednik Mjesne zajednice Podorašac

- Voda je došla, zadovoljni smo i to je osnovna stvar. Sada imamo mogućnost i nekih novih priključaka, pošto je dovoljan kapacitet vode, zato iskreno hvala svima koji su pomogli da stanovnici Podorašca dobiju kvalitetno vodosnabdijevanje - kazali su stanovnici Podorašca Adem Sultanić i Samir Smajić, koji su naglasili kako su im svakodnevne aktivnosti sada umnogome olakšane.