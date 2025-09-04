Vlada FBiH: Podrška rješavanju zahtjeva prijevoznika

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj u četvrtak u Mostaru upoznala se s Informacijom o sastanku premijera FBiH s predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH".

Vlada je jednoglasno usvojila zaključak kojim je premijera Federacije BiH ovlastila da uputi inicijative Vijeću ministara BiH kojim Vlada FBiH daje podršku za rješavanje aktualnih zahtjeva domaćih prijevoznika u međunarodnom transportu, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Također, Vlada je dala podršku i rješavanju svih pitanja koja su u nadležnosti Federacije BiH.

Podrška Vlade FBiH iskazana je za donošenje pravilnika o povratu trošarine, te uvođenju 24-satnih inspekcija na graničnim prijelazima s ciljem ubrzavanja prelaska granica i transporta roba, kao i za olakšavanje upotrebe zajedničkog taga radi povoljnijeg korištenja mreže autoputeva kroz BiH.

Na sjednici je potvrđena spremnost i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na svaki oblik suradnje radi rješavanja zahtjeva prijevoznika.

Također, konstatirano je da je Vlada već nakon prvog sastanka s predstavnicima Konzorcija "Logistika BiH" uputila inicijative prema državnom nivou, te će Vlada i ovog puta formulirati akte koje će uputiti Vijeću ministara BiH u svrhu otklanjanja poteškoća s kojima se suočavaju bosanskohercegovački prijevoznici u međunarodnom transportu.