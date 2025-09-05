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OBAVIJEST

Danas isplata penzija za avgust

Penziju za avgust primit će ukupno 460.260 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 313 miliona KM

Penzioneri u FBiH. Facebook

Dž. R.

5.9.2025

Penzije za avgust bit će isplaćene danas, 5. septembra preko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, a u skladu sa Zakonom o PIO.

Najniža penzija za avgust iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopćio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za august 372.364, iznosi 760,64 KM.

Penziju za avgust primit će ukupno 460.260 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 313 miliona KM.

# PENZIJE
# ISPLATA
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