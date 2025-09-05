U oktobru nova presuda Asimu Sarajliću i ostalima

Na ponovljenom suđenju Asimu Sarajliću, Sabahudinu Delaliću i Muhamedu Šehoviću, koji su oslobođeni optužbi za davanje dara i drugih oblika koristi, sarajevsko Kantonalno tužilaštvo zatražilo je da se proglase krivim, dok odbrane smatraju da trebaju biti oslobođeni. Presuda će biti donesena 3. oktobra, piše Detektor.

Iznoseći završnu riječ pred Općinskim sudom, tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Darko Soldat je kazao da Sud ima jedinstvenu priliku da donese pravičnu odluku i optužene proglasi krivima. Naveo je da je Kantonalni sud u svom rješenju dao kvalitetne upute koje se tiču odlučujućih činjenica.

Kantonalni sud u Sarajevu je u septembru 2024. godine donio rješenje kojim je Asimu Sarajliću, Sabahudinu Delaliću i Muhamedu Šehoviću ukinuta oslobađajuća prvostepena presuda zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i vratio predmet Općinskom sudu na ponovno odlučivanje.

U februaru 2023. godine Općinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom oslobodio je Sarajlića, Delalića i Šehovića optužbi za davanje dara i drugih oblika koristi.

Jedno od značajnih pitanja u ovom predmetu za tužioca Soldata je korištenje privatnog snimaka u dokaznom postupku. On smatra da korištenjem nisu povrijeđena prava optuženih.

- Lanac zakonitosti nije povrijeđen i ima se smatrati zakonitim dokazima. (…) Proporcionalan interes države je da takav dokaz koristi kao zakonit - rekao je Soldat.

Društveni položaj

Sarajlić, Delalić i Šehović se terete da su od 20. do 25. februara 2020., posredstvom Šehovića, ugovorili sastanak s Velidom Tvrtkovićem, prije zakazanih unutarstranačkih izbora za predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, koji su bili planirani za 26. februar 2020. i na kojima su predloženi kandidati bili članovi Semir Efendić i Fikret Prevljak.

Tvrtkoviću su, kako se dalje navodi, obećali da će, korištenjem svog društvenog i uticajnog položaja koji imaju po osnovu pozicija unutar SDA, zaposliti njegovu suprugu u nekoj od institucija u kojima su na rukovodećim pozicijama kadrovi SDA, ukoliko na tim izborima svoj glas dâ njihovom kandidatu za navedenu poziciju – Prevljaku.

Sarajlić je, stoji u optužnici, u tom periodu bio član Predsjedništva, odnosno potpredsjednik SDA, Delalić član Izvršnog odbora Općinske organizacije SDA Novi Grad Sarajevo, a Šehović nekadašnji tehnički sekretar stranke.

Sarajlićeva odbrana, advokat Nermin Mulalić, naveo je da je u ovom predmetu status optuženih irelevantan, a da je relevantan status svjedoka Velida Tvrtkovića za čiji iskaz kaže da je subjektivan i nije potkrepljen dokazima.

- Tvrtković ne može imati svojstvo odgovorne osobe. Predsjednik Mjesnog odbora, što je bio Tvrtković nema odgovornosti, uključujući upravljanje imovinom. Mjesni odbor i nema svoju imovinu - rekao je Mulalić, dodavši da Tužilaštvo nije razjasnilo i dokazalo da je Tvrtković bio odgovorno lice.

Advokat drugooptuženog Delalića Kadrija Kolić je rekao da Tužilaštvo ni jednim svojim dokazom nije dokazalo optužbe koje se stavljaju na teret.

- Nemate dokaze kojim se dokazuje suština bića krivičnog djela. (…) Drugostepena presuda ne kaže da stavovi prvostepenog suda nisu dobri, već da se neki stavovi moraju dopuniti. Molim da Sud donese zakonitu odluku i oslobodite optuženog - naveo je Kolić.

Nacionalno blago

On se osvrnuo i na ličnost Delalića, kazavši da je on nacionalno blago te je u sudski spis uložio potvrde Saveza sjedeće odbojke, Kluba sjedeće odbojke “Spid” i Paraolimpijskog komiteta na okolnosti osvojenih medalja i priznanja.

Šehovićeva advokatica Nina Karačić je navela da je odlučna činjenica je li Tvrtković uopšte imao svojstvo odgovorne osobe te da nije dovoljno da mu budu povjereni određeni poslovi.

Kazala je da audiosnimak nije sačinjen na osnovu sudske naredbe i posebnih istražnih radnji te da nije suština šta je tužilaštvo uradilo, već kako je snimano. Pozivajući se na raniju sudsku praksu, kazala je da snimak predstavlja kršenje Evropske konvencije.

- Prvobitni snimak je nezakonit, samim tim i druga dva snimka predstavljaju plodove otrovne voćke. Sud se nije mogao uvjeriti kako zvuči originalni i filtrirani snimak. Kako je Semir Efendić uspio da filtrira snimak, a to nisu mogli kvalifikovani stručnjaci - rekla je Karačić.

Općinski sud u Sarajevu će objaviti presudu 3. oktobra.