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VREMENSKA PROGNOZA

U BiH danas temperature do 33 stepena: Pretežno oblačno prijepodne

Jutarnje temperature kreću se između 11 i 16°C u Bosni

U Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Facebook

E. A.

6.9.2025

Pretežno oblačno prijepodne se očekuje danas u Bosni, uz mogućnost lokalne kiše na području Krajine, kao i u sjevernim i centralnim dijelovima zemlje. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje.

U Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana.

Jutarnje temperature kreću se između 11 i 16°C u Bosni, dok će na jugu zemlje biti toplije – do 20°C. Najviša dnevna temperatura iznosiće između 23 i 27°C, dok će na jugu dosezati i do 33°C.

Za sutra se prognozira sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U jutarnjim satima u kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, navodi Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ).

Temperature ujutro će se kretati od 10°C u Bosni, pa sve do 32°C u Hercegovini.

# VRIJEME
# VREMENSKA PROGNOZA
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