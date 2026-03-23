Cijene plina u Evropi drastično pale

Cijene plina u Evropi oštro su pale nakon što je američki predsjednik Donald Tramp uklonio prijetnju napada na iranske elektrane u narednim satima.
Megavatsat plina s rokom isporuke u aprilu poslijepodne je na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF iznosio 55,00 eura, što je bilo gotovo 11 posto jeftinije nego na početku trgovine.
Trampova prijetnja
Plin je tako poslijepodne bio jeftiniji za sedam posto u odnosu na zatvaranje trgovine na kraju prošle sedmice. Tržišta je uzbunila subotnja objava američkog predsjednika da će, ako Teheran u roku od 48 sati u potpunosti ne otvori Hormuški moreuz, uništiti iranske elektrane.
Iran je nakon američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad moreuzom, zabranivši tranzit brodovima povezanima sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Moreuz nije zatvoren, naglašavaju, dodajući da rade na novom režimu tranzita u ratnim uvjetima.
- Promet će se potpuno normalizirati kada napad na Iran završi", naglasilo je u nedjeljnom priopćenju iransko ministarstvo vanjskih poslova, prema izvještaju iranske novinske agencije Mehr.
Produžen rok
Tramp je pak u ponedjeljak iza podneva produžio rok za otvaranje moreuza za pet dana, istaknuvši "produktivne razgovore" s Teheranom tokom vikenda. Iranska vlada negirala je razgovore, rekavši da je američki predsjednik pomaknuo rok kako bi snizio cijene energije.
Plin je danas na TTF-u otprilike 70 posto skuplji nego što je bio zadnjeg dana trgovanja u februaru, prije američko-izraelskog napada na Iran.