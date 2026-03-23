Cijene plina u Evropi drastično pale

Cijene plina u Evropi oštro su pale nakon što je američki predsjednik Donald Tramp uklonio prijetnju napada na iranske elektrane u narednim satima.

Megavatsat plina s rokom isporuke u aprilu poslijepodne je na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF iznosio 55,00 eura, što je bilo gotovo 11 posto jeftinije nego na početku trgovine.

Trampova prijetnja

Plin je tako poslijepodne bio jeftiniji za sedam posto u odnosu na zatvaranje trgovine na kraju prošle sedmice. Tržišta je uzbunila subotnja objava američkog predsjednika da će, ako Teheran u roku od 48 sati u potpunosti ne otvori Hormuški moreuz, uništiti iranske elektrane.