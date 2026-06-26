Bitcoin se podigao blizu 60.000 dolara, ali ipak postoji problem

Bitcoin (BTC) se oporavio na oko 59.800 dolara nakon pada na 58.206 dolara, oporavljajući se usred oštrog pada azijskih dionica, uključujući pad južnokorejskog Kospija od 8% i pad japanskog Nikkeija od 3%.

Unatoč ovom oporavku, cijena bitcoina je i dalje pala za više od 5% za sedam dana i gotovo 20% za mjesec. Stručnjaci napominju da je raspon od 50.000 do 60.000 dolara historijski bio snažna zona podrške za bitcoin, privlačeći kupce tokom padova tržišta. Rasprodaja azijskih dionica slijedi averziju prema riziku na Wall Streetu, potaknutu porastom cijena koji su najavile velike tehnološke kompnije poput Applea zbog rastućih troškova.

No, okruženje za bitcoin trenutno ne izgleda dobro. Opklade protiv Bitcoina gomilaju se na Wall Streetu dok cijena kriptovalute pada blizu dvogodišnjeg minimuma.

Opcije kojima se trguje na iShares Bitcoin Trust ETF-u (NASDAQ: $IBIT), najvećem BTC fondu kojim se trguje na berzi, ukupno su iznosile 1,1 milion ugovora 25. juna, što je dvostruko više od prosjeka u posljednjih 30 dana.

Prodajne opcije više su nego udvostručile broj kupovnih opcija jer trgovci na Wall Streetu i dalje vjeruju da cijena Bitcoina mora dodatno pasti.