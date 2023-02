Bh. gigant iz Viteza otvorio benzinsku pumpu na Korčuli

Nova benzinska pumpa otvorena je na hrvatskom otoku i tek je druga na Korčuli. Riječ je o pumpi Eurotank Korčula koja je u subotu 18. februara svečano započela s radom. Korčulani će gorivo moći sipati u svako doba dana i noći, a zaposlit će se 13 radnika.

Jedina benzinska pumpa koja je dosad postojala na hrvatskom otoku odavno ne zadovoljava potrebe stanovnika istočnog dijela otoka, osim sve većeg broja automobila tu je i navala tokom turističke sezone.

Zato je Korčulane obradovala vijest da će se otvoriti još jedna benzinska, nadomak grada.

Eurotank je lanac benzinskih pumpi firme Mošunj d.o.o. iz Dugog Rata koja je, pak, u vlasništvu biznismena iz Viteza Pere Gudelja, imenjaka i prezimenjaka pokojnog vlasnika FIS-a.

Njegova firma Gudelj d.o.o. upravlja i lancem Eurotank pumpi u BiH. Eurotank će upošljvati 13 radnika budući da je planirano radno vrijeme od 0-24! Bit će to presedan za Korčulu na kojoj je benzinska pumpa, ali i većina dućana i trafika, radila do 22 sata, a tokom vrhunca turističke sezone do ponoći. Sadržava brojne novitete, između ostalog i samouslužnu autopraonicu.