BH Telecom prvi u BiH uvodi VoLTE uslugu

Kompanija BH Telecom na 24. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru prezentovala je rezultate svog višegodišnjeg ulaganja u pametna rješenja, napredne tehnologije i infrastrukturu, uključujući i VoLTE uslugu u mobilnoj mreži, pored ostale bogate i raznovrsne ponude.



BH Telecom, kao prvi telekom operator u Bosni i Hercegovini koji je omogućio Voice over LTE (VoLTE) funkcionalnost putem svoje 4G mreže, stvorio je uslove za pružanje superiornog kvaliteta govorne komunikacije u odnosu na pozive koji se realizuju putem 2G/3G mreže. Ova usluga omogućava značajno brže uspostavljanje poziva, mogućnost simultanog razgovora uz pregled internet sadržaja, kao i korištenje video poziva (ViLTE) uz znatno viši nivo kvaliteta servisa u odnosu na razne OTT usluge.

Napredne tehnologije

Generalni direktor BH Telecoma, Sedin Kahriman, izrazio je zadovoljstvo jer je BH Telecom nastavio biti predvodnik u implementaciji naprednih tehnologija kada je riječ o telekomunikacijama.

- Kompanija BH Telecom na ovogodišnjem sajmu predstavila je novu uslugu Voice over LTE, tehnologiju koja će omogućiti prenos govora u HD rezoluciji s mnogo kvalitetnijim zvukom. Uspostava poziva će biti i do pet puta brža nego do sada, a usluga podrazumijeva i videopozive u HD rezoluciji, odnosno ViLTE - rekao je Kahriman.

Funkcionalnosti VoLTE usluge prezentirao je Adnan Huremović, izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa BH Telecoma.

- Korisnici će moći da istovremeno koriste mobilni internet putem 4G mreže i ostvaruju HD pozive. Imajući u vidu da je uspostava poziva brža i do pet puta u odnosu na pozive po postojećim tehnologijama, sve skupa će s efikasnijim iskorištenjem radio spektra rezultirati i uštedama u potrošnji baterije pametnog telefona. Uvođenje VoLTE usluge predstavlja potpunu migraciju s klasičnih mobilnih tehnologija 2G/3G i potpuni prelazak na 4G, te u budućnosti na 5G. Karakterizira ga efikasnije iskorištenje frekvencijskih resursa i jedan je od neophodnih priprema za uvođenje 5G mreže - istakao je Huremović.

Testna faza

BH Telecom već u maju počinje s pružanjem VoLTE usluge u mobilnoj mreži, te će u ovom periodu to biti testna faza za ograničenu grupu korisnika. Tokom testne faze korisnicima će biti omogućeno besplatno pozivanje mobilnih i fiksnih mreža unutar BiH korištenjem VoLTE servisa. U ovoj fazi uslugu će moći koristiti samo korisnici koji posjeduju modele telefona koji su trenutno verifikovani za korištenje ove usluge u mobilnoj mreži BH Telecoma, o čemu će blagovremeno biti obaviješteni putem SMS poruke. Korištenje VoLTE usluge omogućeno je samo u mobilnoj mreži BH Telecoma.

Svi posjetioci izložbenog prostora BH Telecoma mogu steći real-time iskustvo korištenja nove VoLTE usluge i testirati nove mogućnosti koje usluga nudi. Također, zainteresovanima je na raspolaganju i kupovina uređaja i ugovaranje mnoštva različitih usluga BH Telecoma. Posjetiocima je predstavljena i platforma za razvoj pametnih rješenja BH SmartLab, odnosno skup IoT usluga čiji je cilj da aktivno doprinesu nastanku i razvoju pametnih gradova. Osim toga, BH Telecom posebnu pažnju pridaje svom programu podrške razvoja inovacija i ICT startupa kroz BH TechLab plaftormu, kao i projektu podrške bh. kinematografije kroz BH ContentLab.

Iz BH Telecoma pozivaju vas da posjetite njihov štand na Mostarskom sajmu i upoznate se s trenutnom ponudom uređaja i usluga, saznate koje su to aktuelne akcije i posebne ponude, kakav sadržaj vam pruža MojaTV, te kako su gigastično unaprijeđeni i redizajnirani EXTRA mobilni paketi.