Otvoren 6. međunarodni sajam namještaja 'SARAJEVO4WALLS'

Šesti međunarodni sajam namještaja, uređenja enterijera i eksterijera "SARAJEVO4WALLS - S4W 2023" otvoren je danas u kompleksu Olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu.



Organizatori sajma navode da će posjetitelji tokom četiri dana, koliko traje sajam, imati priliku vidjeti ponudu više od 60 kompanija iz BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Italije, Austrije, Poljske i Turske. Sajam predstavlja promociju i ponudu cijele djelatnosti drvne industrije - od primarne prerade drveta do izrade finalnih proizvoda, uređenja enterijera i eksterijera, kao i proizvoda ovih pratećih industrija.

- Sajam će pružiti priliku da se prikažu najnoviji trendovi i proizvodi u ovoj oblasti, te da se uspostavi kontakt između proizvođača i kupaca. Posebno je važan kako za Bosnu i Hercegovinu, grad Sarajevo, tako i za regiju, s obzirom na to da više od 60 kompanija predstavlja svoje proizvode, što će povećati vidljivost i promovirati domaće, a i regionalne proizvođače. Uz to, sajam će omogućiti i razmjenu iskustava između proizvođača i stručnjaka iz ove oblasti, te doprinijeti daljnjem razvoju drvne industrije, uređenja enterijera i eksterijera – naveli su organizatori.

Uz prezentaciju najnovijih proizvoda, organizatori sajma "SARAJEVO4WALLS" ostaju vjerni svojoj humanitarnoj misiji, te će se dio sredstava od ulaznica proslijediti humanitarnim udruženjima kao i svih prethodnih godina. Pozvali su sve zainteresirane da posjete sajam, upoznaju se sa najnovijim trendovima u proizvodnji namještaja, te iskoriste priliku za kupovinu uz popuste od pet do sedamdeset posto.

Radno vrijeme sajma je od četvrtka do subote, od 10.30 do 20.00 sati, i nedjelje, kada je posljednji dan sajma, od 10.30 do 16.30 sati. Organizatori sajma, agencije "Profi Team" i "Spiritus" su se zahvalili Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo na podršci kao i svim izlagačima koji su dio ovog jednistvenog regionalnog događaja.