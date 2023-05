Poznati certificirani brendovi AS Holdinga na ovogodišnjem Halal sajmu

Zlatna džezva, Bosanski lokum, Tuzlanska so, Tops, Maza i ostali proizvodi kompanija koje su u sastavu jedne od najvećih prehrambenih grupacija u BiH, i ove godine krase izložbeni prostor AS Holdinga na Halal Sajmu u Sarajevu. Trodnevni sajam održava se u hotelu Hills, a interesovanje za priznatim, domaćim brendovima ni ove godine ne jenjava.



Proizvodnja hrane

Halal certificirani proizvodi kompanija Klas, Vispak, AS, AC Food, Solana, Sprind, ZiM i MP Ljubače, sada su već tradicionalno dijelom ove velike i značajne sajamske priče.

U ime AS Holdinga na panelu „Izazovi klimatski osviještene proizvodnje hrane“, učestvuje prof.dr. Amela Semić koja naglašava da su sve veći izazovi u proizvodnji hrane, uzrokovani klimatskim promjenama, te da se procjenjuje da 20 – 40 posto ukupnih antropogenih emisija dolazi od proizvodnje, prevoza, obrade i distribucije hrane, naročito u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, što uzrokuje smanjenje usjeva i općenito dostupnost hrane.

- Mi u AS Holding grupaciji, kao značajan proizvođač hrane kako u BiH, tako i široj regiji, obavezni smo pripremiti preventivne mjere prilagođavanja kroz održivi razvoj koji je dio naše poslovne strategije, kako bismo kroz savjestan, postojan i uravnotežen razvoj ostavili nasljeđe budućim generacijama. Klimatske promjene će se, pored dostatnosti, uz predviđanja da će se potreba za hranom gotovo udvostručiti do 2050. godine zbog porasta stanovništva, izravno odraziti i na kvalitet i sigurnost hrane, kroz stvaranje novih bolesti, štetočina, tehnologija... Neophodno je sistemima kao što su FSSC, HALAL, NON GMO, IFS prevenirati sve veće rizike i vlastitim proizvodnjama obezbijediti neovisnost od drugih tržišta - istakla je prof.dr Amela Semić, potpredsjednica za poslovnu kvalitetu i održivi razvoj grupacije AS Holding.

Certificirane kompanije

Važno za navesti je da, AS Holding kao jedna od najvećih prehrambenih grupacija u BiH, u svom sastavu ima osam Halal certificiranih kompanija , preko 1300 Halal proizvoda, što čini oko 17 posto od ukupno Halal certificiranih proizvoda u BiH. To je značajan podatak ako se uzme u obzir da je Halal industrija jedna od najbrže rastućih svjetskih industrija posljednjih godina.