Počela 11. Brending konferencija: Jedan od govornika Majkl Korkoran, čovjek koji je napravio čudo sa Ryanairom

U organizaciji Via Media agencije danas je u Sarajevu, u dvorani Mirza Delibašić u Centru Skenderija, započela Brending konferencija koja sa svojim jedanaestim izdanjem predstavlja "Brand New Game".

Brending konferencija, jedna od najznačajnijih i ujedno najveća konferencija u marketingu i komunikacijskoj industriji u BiH, već tradicionalno predstavlja svjetske industrijske trendove okupljajući izuzetne govornike koji dijele svoja znanja, ideje i iskustvo.

Šest tematskih cjelina

Konferenciju, koja je okupila više od 600 učesnika, otvorio je Haris Mujanović, direktor agencije Via Media, koji je rekao da je i sama Brending konferencija vremenom postala brend. Izrazio je uvjerenje da će njeno 11. izdanje biti najbolje dosada i zahvalnost svima koji su doprinijeli u njenoj realizaciji.

Program konferencije sadrži šest tematskih cjelina - Brand New Digital, Brand New Strategy, Brand New Creative, Brand New Production i Brand New AI i o svakoj od tih tema diskutovat će vrhunski govornici iz BiH, regiona i svijeta.

Jedan od ključnih govornika Majkl Korkoran (Michael Corcoran), direktor Social & Creative Content odjela Ryanaira, predstavit će svoj jedinstveni pristup društvenim mrežama. Korkoran je sa svojim uspjehom Ryanaira na TikToku razbio stereotipe o oglašavanju u avioindustriji i učinio da ovaj brend (koji samo na TikToku ima više od dva miliona pratitelja) postane najpopularniji na društvenim mrežama u svojoj industriji.

Osvojenih 880 nagrada

Jedan od govornika Tahab Rajs (Tahaab Rais), glavni strateg Publicis Group za regiju MENAT, koji je sa osvojenih 880 nagrada za efektivnost i strategiju jedan od najnagrađivanijih kreativnih stratega na svijetu, objasnit će zašto je važnije tražiti odgovor na pitanje kuda idemo i gdje želimo stići, nego da li će nas zamijeniti umjetna inteligencija (AI).

Njima će se na konferenciji pridružiti i Davor Bruketa, kreativni direktor i suvlasnik agencije Bruketa&Žinić&Grey koja je svrstana među vodeće agencije na svijetu. Ideje njegovog tima osvajaju prestižne svjetske nagrade i prvi je iz jugoistočne Evrope presjedao žirijem London International Awards.

Oglašivačka industrija

U okviru temetske cjeline Brand New AI govorit će Paul Kaico (Caiozzo), jedan je od najpriznatijih i najnagrađivanijih kreativaca u oglašivačkoj industriji, suosnivač agencije Supernatural, koja spaja kreativnost ljudskog uma sa brzo rastućim potencijalom tehnologije, stavljajući AI u službu marketinga, kreative i komunikacija.

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović i glumac, režiser i producent Dragan Bjelogrlić razgovarat će o tome kako se kreiraju brandovi u filmskoj i festivalskoj sferi na panelu "Brand New Production", a moderatorica tog panela bit će Emina Ganić, direktorica Sarajevo Film Akademije.