VTK BiH u Prištini na završnici projekta evropske podrške malim i srednjim poduzećima u regiji

Podrška ekonomskom razvoju i povećavanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća jedna su od ključnih tema završne konferencije koja se sutra održava u Prištini u okviru projekta „EU support to the Western Balkans Six Chamber Investment Forum“ (EU podrška Komorskom investicijskom forumu zapadnog Balkana - KIF ZB).

U uvodnom dijelu konferencije, na kojoj učestvuju i predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH), prisutnima će se obratiti predsjednik Upravnog odbora projekta Lulzim Rafuna, kao i predstavnik Ambasade SAD.

O pozitivom učinku podrške Europske unije zapadnom Balkanu kroz ovaj projekt na prvom panelu će govoriti predsjednik Privredne komore Kosova Lulzim Rafuna, predsjednik Privredne komore Sjeverne Makedonije Branko Azeski, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, predsjednica Unije privrednih i industrijskih komora Albanije Ines Muçostepa, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Nikola Vujović te zamjenik generalnog sekretara Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Mirko Bošković.

Svoja iskustva o stečenim znanjima i benefitima od projektnih aktivnosti na drugom će panelu podijeliti Aleksandar Rajković u ime crnogorskog proizvođača vina i rakije „13. Jul-Plantaže“, zatim Zdravko Jukić iz OPG-a „Jukić“ iz Hercegovine, firme koja se bavi uzgojem voća i povrća, Armend Malazogu u ime tvrtke koja se bavi informacijskim i komunikacijskim tehnologijama „Cacttus“ te Fatmir Shehu u ime kompanije „Kosovo Wine“.

Zaključke će na kraju iznijeti Tatjana Shterjova Dushkovska, generalna sekretarka projekta.

Sutrašnja konferencija završnica je projekta finansiranog od Evropske unije „EU support to the Western Balkans Six Chamber Investment Forum“, a koji je usmjeren na podršku malim i srednjim poduzećima u regiji u području internacionalizacije poslovanja s naglaskom na lakši pristup izvorima finansiranja, osnivanje start-up poduzeća i poticanje istraživanja i inovacija.

Projekt je finansiran kroz IPA II Program za više zemalja 2018. godine, a službeno je na trogodišnji period potpisan 18. decembra 2020. godine tokom CEFTA tjedna u Tirani.

U okviru ovoga projekta i aktivnostima promocije trgovine obuhvaćeno je 1.200 malih i srednjih poduzeća, dok je 800 malih i srednjih poduzeća dobilo individualnu, prilagođenu podršku za traženje poslova i mogućnosti finansiranja preko granica.

Osigurani su i politički dijalozi sa 150 do 300 predstavnika poslovne zajednice, poslovna istraživanja i studije za utvrđivanje prepreka u prekograničnoj saradnji, on-line toolbox s informacijama o pristupu tržištu u regiji, zajednički nastupi malih i srednjih poduzeća iz regije na međunarodnim sajmovima ili poslovnim događanjima, investicijske konferencije za promociju stranih ulaganja u regiji te baza podataka tržišne inteligencije koja podržava internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća.

Također, 60 malih i srednjih poduzeća potpomognuto je za prijavu na EU fondove, a organizirane su i akademije Organizacije evropskih trgovinskih i industrijskih komora (Eurochambres) o procesu pristupanja EU i temama od interesa za regionalnu saradnju, kao i seminari o prednostima regionalne ekonomske integracije te seminari za podršku malim i srednjim poduzećima u ostvarivanju prednosti regionalne saradnje.