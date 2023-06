Vuković: Riješiti pitanje graničnih prijelaza s Hrvatskom u interesu privrednika

Dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH) Vjekoslav Vuković izjavio je za Fenu da je VTK BiH, kao najveći predstavnik bh. poslovne zajednice, jako zadovoljna održavanjem zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske jer se raspravljalo i o pitanjima i problematici koji su se pojavili ulaskom Republike Hrvatske (RH) u Schengen, a u čijem su rješavanju, zajedno s kolegama iz Hrvatske gospodarske komore (HGK), dali veliki doprinos.

Rješavanje tih pitanja su, kako je dodao Vuković, pokrenuli još prošle godine u osmom mjesecu, održali mnogobrojne sastanke između dvije komore i analizirali efekte ulaska Hrvatske u zonu Schengena za bh. privrednike, te razgovarali s predstavnicima bh. i hrvatskih nadležnih ministarstava. Artikulirali su problem graničnih prijelaza s Hrvatskom i potrebu nastavka izrade Sporazuma o graničnim prijelazima između BiH i RH, što je na kraju dovelo i do toga da je ta tačka razmatrana na zajedničkoj sjednici Vijeća ministara BiH i Vlade Hrvatske.

- Zaključak je da se podržava novi početak pregovora i sklapanje novog ugovora između BiH i RH, kada su u pitanju granični prijelazi, a koji će obuhvatiti novoizgrađene granične prijelaze, kao što je Svilaj, i uraditi prekategorizaciju nekih postojećih graničnih prijelaza. Mi smo uvijek apelirali da prekategoriziran bude granični prijelaz Izačić kako ta regija BiH ne bi bila u saobraćajnom, infrastrukturom i izvoznom smislu zapostavljena - istakao je Vuković.

Kada je u pitanju usklađivanje radnog vremena fitosanitarnih inspekcijskih tijela na dva BIP-a (granični prijelazi sa potpunim inspekcijskim nadzorom), Gradiška i Bijača, na čemu su također insistirali s obzirom da naša inspekcija radi do 19 sati, a inspekcija RH do 16 sati, Vuković je rekao da podržavaju zaključak sa zajedničke sjednice da se usklade radna vremena.

- Dovoljno je da se nadležna inspekcijska tijela BiH i RH dogovore i utvrde da li imaju na tim graničnim prijelazima jednako kvalitetnu i adekvatnu i tehničku infrastrukutru i kadrove. Ukoliko to imaju, usklađivanje radnog vremena fitosanitarnih inspekcija ne bi trebao biti problem - naveo je Vuković.

U vezi s inicijativom VTK BiH za produženje dozvoljenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, Vuković je podsjetio da su više puta ukazivali i na problem boravka naših profesionalnih vozača u zoni Schengena, koji je ograničen na 90 dana u bilo kojem vremenskom razmaku od 180 dana, zbog nedostatka radne snage, odnosno vozača u BiH.

Vuković je rekao da inisistiraju na produženju tog perioda, pa su uputili inicijativu da se profesionalni vozači izuzmu od tog ograničenja i da imaju status koji u Schengen prostoru imaju mašinovođe, pilotsko osoblje, brodari i sl. Upućivali su inicijative Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, putem HGK i Vladi RH te putem Komorskog investicionog foruma zapadnog Balkana (KIF ZB), čije aktivnosti Komora provodi u BiH, Evropskoj komisiji u BiH.

- Dobili smo odgovor od Delegacije Evropske komisije u BiH da je to pitanje apostrofirano njihovim nadležnim institucijama i da se čeka konkretan odgovor Evropske komisije o tom pitanju. Prednost koju imamo u ovom kontekstu je da i ovdje imamo podršku Vlade RH jer ako jedna zemlja, članica Schengena, to dozvoli, onda se postavlja pitanje zašto to ne bi uradile i sve ostale koje su članice Schengena – dodao je Vuković.

Na pitanje u kojem vremenskom roku bi se mogla riješiti ova pitanja, Vuković je naveo da je Sporazum o graničnim prijelazima između BiH i RH zadnji put razmatran na Vijeću ministara BiH 2021. godine.

- Smatramo da bi nakon ove zajedničke sjednice, Vijeće ministara BiH trebalo hitno raditi na inoviranju tog sporazuma, odnosno dvije komisije mogu utvrditi sporne tačke, ako one postoje, a mi mislimo da ih nema, da se taj sporazum može unaprijediti i što prije staviti u parlamentarnu proceduru. VTK BiH će i dalje stajati iza svog transportnog sektora i dalje ćemo zagovarati njihove interese te insistirati da nadležne institucije riješe ovo pitanje - naveo je dopredsjednik VTK BiH Vjekoslav Vuković za Fenu.