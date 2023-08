Referentna stopa u eurozoni sada je 3,75 posto: Hoće li odluka ECB-a utjecati na kamate u BiH

Evropska centralna banka (ECB) nedavno je podigla referentnu kamatnu stopu za još 25 baznih poena, na rekordno visok nivo, upozoravajući da potrošačke cijene i dalje rastu prebrzo.



Odluka ECB-a da podigne svoju referentnu stopu na 3,75 posto odgovara vrhuncu koji je posljednji put dostignut 2001. godine, kada je Banka pokušavala da poveća vrijednost novouvedenog eura. Ovo je ujedno deveti uzastopni porast.

Određeni broj

Pojedine banke u BiH poslale su svojim klijentima obavještenja da i one podižu kamate.

No, kako je za „Dnevni avaz“ rekao direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić, to je daleko ispod nivoa koji je u Evropskoj uniji.

- Naša prosječna kamatna stopa je 2,66 posto, referentna kamatna stopa eurozone je 3,75, a EURIBOR (Evropska međubankarska stopa) 4,11 posto. Naša ukupna kamatna stopa je daleko ispod toga - kazao nam je Mahmuzić.

Istakao je da odluka ECB-a neće mnogo utjecati na nas.

- Mi smo prvom odlukom ostavili mogućnost da se mogu usklađivati do dva posto, neke banke su to iskoristile, neke nisu. Većina nije. Vidimo to na nivou portfolija, na vrlo malom broju klijenata je to iskorišteno i u pitanju je određeni broj banaka, nisu sve banke - rekao je Mahmuzić.