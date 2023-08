Maršal već šest godina zjapi prazan: Zašto i dalje propada turistički brend Bjelašnice

- Hotel Maršal radio je i tokom agresije na BiH. Potpuno je nejasno zašto je bivša vlast tako postupila, osim ako im nije bila namjera jeftina privatizacija. Srećom, nakon odlaska Šabića, nova trojkina vlast poduzela je određene korake, ali i dalje to sporo ide. Ministarstvo privrede KS uspjelo je riješiti pitanje vlasništva, pa je Maršal sada 100 posto vlasništvo Kantona, s tim da se još mora dogovoriti s Općinom Trnovo da se riješi i pitanje zemljišta na kojem je objekt - rekao je Bešović.

Nažalost, Bešović navodi da je objekt u ovih šest godina koliko je zatvoren propao, nastala je višemilionska šteta, jer je još 2015. godine bilo potrebno rekonstruirati krov.

Projekt sanacije

- S ove distance teško je procijeniti kako bi se hotel ponovo mogao staviti u funkciju. No, ključni korak je to da se još dogovore Kanton i Općina Trnovo. Nadam se da će se to uskoro desiti. Nakon toga bi Kanton trebao postaviti novu upravu, jer firma nije likvidirana, još je aktivna, samo joj je potrebna nova uprava. A, nakon toga, krenuti u procjenu stanja i projekt sanacije - rekao je Bešović.

Odgovoran ministar iz bivše vlasti

Žalosno je da je hotel Maršal upropašten, posebno zbog činjenice da je imao veliki značaj za razvoj našeg planinskog turizma.

Firma je imala perspektivu, imali smo odličan i stručan kadar, a svih 22 radnika je, nažalost, otpušteno. Ljudi su svoja prava tražili na sudu i svi su dobili sporove. Za sve to odgovornost snosi tadašnji ministar iz bivše vlasti koji je zapečatio Maršal.